美司法部指三城市屬「無政府主義區」 威脅削聯邦撥款

（北美通訊）美國司法部門周一表示，已認定紐約市﹑西雅圖及波特蘭為「無政府主義區」，批評這三個城市的地區政府，允許暴力和破壞財產，總統特朗普將會削減對於這些城市的聯邦撥款。

司法部指，紐約﹑西雅圖及波特蘭三個城市拒絕採取合理措施，打擊犯罪活動，根據特朗普於9月2日發佈的備忘錄，白宮預算辦公室將考慮削減聯邦政府對「無政府主義司法管轄區」（anarchist jurisdictions）的資助。

司法部部長巴爾（William Barr）在聲明中表示，這些地方的州及地方政府首長，阻礙聯邦執法人員處理動盪，危害到應受到保護﹑試圖和平集會和抗議的無辜市民；當市民的安全懸而未決時，不應該浪費聯邦稅收撥款給這些城市。

司法部聲明指，這些城市的犯罪率上升，但波特蘭和紐約市地方首長卻削減警察部門預算，而西雅圖在「國會山佔領運動」中，多次出現暴力和破壞財產的情況。司法部以「是否禁止警察干預抗議」﹑「是否為警察部門撥款」﹑以及「是否『不合理』地拒絕接受聯邦執法援助」，評估及定義哪些城市被削撥款，最後列出這三個「允許暴力和破壞財產」的城市。

過去，特朗普普曾敦促當地首長，允許他派遣聯邦執法人員協助處理動亂，但均遭拒絕。特朗普抨擊他們是「弱市長」，允許「無政府主義者」進行「持續和殘酷的暴力和破壞行為」。因此，他在9月初表示聯邦政府將「竭盡全力，防止軟弱市長和無法無天的城市使用聯邦政府資金，因為他們允許無政府主義者傷害人民﹑燒毀建築物﹑破壞生命和商戶。」

在給予聯邦預算辦公室的備忘錄中，特朗普重申不會讓聯邦政府「資助那些讓自己淪為非法地區的城市」。備忘錄要求巴爾，在14天內發布一份識別「無政府主義管轄區」的列表。

另外，白宮預算辦公室代理主任沃特（Russell Vought）被要求「向機構負責人發出指引，以限制『無政府主義司法管轄區』接受聯邦補助金資格，或在法律允許下，對它們採取最不利的手段。」對於這些城市將會失去哪些聯邦撥款，當局沒有具體說明。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！