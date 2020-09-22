淨網行動｜美大學孔子學院總監：為微信被禁做好準備

（北美通訊）雖然白宮封殺中國通訊軟件微信的行政命令，被加州法院頒下禁制令阻止執行，美國網民仍然可以自由使用微信。但肯塔基大學（University of Kentucky）孔子學院總監修華靜（Huajing Maske）表示，已為微信被禁用做好準備，確保除了微信外，仍有其他方法聯絡到學生。

修華靜表示，中國留學生除了靠微信與中國家人聯繫外，也用微信尋找房屋、餐廳、社交活動、付款等，形容微信已成為留學生互相扶持的平台。

本身也有使用微信的修華靜指，雖然美國法院已發出臨時禁制令，阻止美國商務部封殺微信，但她表示，不會排除該軟件在未來被禁用的可能性，並已經為此做好準備，確保除微信之外，有其他可靠方法聯絡學生。

法維爾（Maggie Favier）是肯塔基大學應屆畢業生，其LinkedIn帳戶顯示，她在大學主修中文，曾到浙江大學任交換生，目前在肯塔基大學孔子學院任實習生。她表示，由於Twitter、Facebook等社交媒體在中國被禁用，微信幾乎是她與中國朋友保持聯繫的唯一渠道，「中國1月爆發疫情時，我便用微信聯絡他們。」

商務部上周五宣佈，以維護國家安全、防以國民資料被盜取為由，本周起禁止美國手機應用程式商店提供TikTok及微信下載；有關微信部份的禁令，本周日被加州法院發出臨時禁制令，予以阻止。

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