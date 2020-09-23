領航鯨擱淺｜澳洲史上最大規模擱淺 塔斯曼尼亞380條鯨魚死亡

澳洲塔斯曼尼亞搶救領航鯨行動進入第三日，卻遭受重大打擊，救援人員在另一個海岸發現再有200條領航鯨集體擱淺，似乎已經死亡，導致擱淺鯨魚總數增加至大約470條，是當地有史以來最多領航鯨集體擱淺事件。救援人員周三確認死亡鯨魚總數高達380條。

為了搶救領航鯨，救援人員周一開始在麥格理岬（Macquarie Heads）採取行動，但到了周三早上，救援人員從直升機發現再多200條領航鯨靠岸，位置距離周一「第一現場」麥格理岬大約10公里，全部似乎已經死亡，當局將派出船隻視察及評估，強調如果有拯救的希望，將會派團隊前往營救，但目前救援努力主要仍集中於麥格理岬。

首批270條領航鯨被發現集體擱淺時，已有大約90條當場死亡。塔斯曼尼亞公園及野生動物服務區域經理德卡（Nic Deka）周三表示：「我們已經有一個較準確的計算，確認有380條鯨魚死亡……目前仍有30條左右生還，但好消息是我們已經救回50條。」

至於餘下大約180條領航鯨，目前大部分都位於沙洲附近，救援人員已經將其中25條送回海中，但有幾條其後嘗試回到同伴身邊再次靠岸，救援人員周三早亦將5條領航鯨送回深水區。由於天氣仍然清涼和潮濕，當局相信領航鯨擱淺後仍可存活幾日，但牠們留在岸邊的時間愈長，死亡風險愈高。

周三有大約65名州立公園工作人員、漁民和志願者組成團隊，在現場展開救援工作，塔斯曼尼亞北部5個滑浪俱樂部也加入行動，他們要站在水深及腰的位置，為眾多領航鯨繫上吊索，然後用小船引導牠們返回海中。

野生動物生物學家卡里昂（Kris Carlyon）在塔斯曼尼亞政府保育機構工作，他形容今次是當地歷來最大宗領航鯨集體擱淺事件，專家已經準備為領航鯨安樂死的方案，但現階段還沒有考慮執行，會盡力將更多領航鯨送回海中。1996年西澳洲有320條領航鯨擱淺，當時是澳洲史上最大規模擱淺。

由於死去的領航鯨數目眾多，有關方面可能會將屍體集體埋葬，或者拖回海中，利用水流將屍體帶回大海，不會任由屍體暴露於岸邊。

法新社/路透社/澳洲新聞網/英國《衞報》

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