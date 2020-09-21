博茨瓦納330大象突然死亡 獸醫︰藍綠藻產生毒素污染水源所致

非洲南部國家博茨瓦納（Botswana）有330頭大象突然死亡，令環保人士大感震驚。當地政府周一表示，事件可能與大象的飲用水，受到藍綠藻（cyanobacteria）產生的神經毒素污染有關。

野生動物及國家公園局署理局長陶洛（Cyril Taolo）表示，在西北部塞隆加（Seronga）地區離奇死亡的大象，都是由於神經系統疾病而倒下，事件看來是「區內水源受到藍綠藻產生的毒素污染」所造成，當水源乾涸後，大象集體死亡現象就停止了。

塞隆加大象今年初先後離奇死亡，7月起更由281頭增加到330頭，鄰國津巴布韋最大的野生動物保護公園附近，也發現了20多具大象屍體。博茨瓦納政府旋即進行廣泛測試，證實死亡的大象有雌有雄，各種年齡皆有，臨床症狀僅限於神經系統病徵，倒地位置則主要在水源附近，沒有擴散到起初受影響的地區以外。

陶洛在記者會上也表示，死亡事件的特點，以至實地、臨床、驗屍、組織病理學和實驗室檢查的結果都反映，大象死於神經毒性藍綠藻中毒，這些毒素與區內水源受到藍綠藻造成的污染有關，大象喝下污水後，神經訊號的傳遞可能受到影響，導致癱瘓及死亡，當中大部份原因都與呼吸衰竭有關。

不過，「毒水」僅影響區內的大象，沒有影響其他野生動物，即使鬣狗和禿鷹等食腐動物，吃掉大象屍體後也沒有生病。陶洛無法解釋，為何其他動物不受影響，只表示當局未來會定期制訂水源監測計劃，阻止同樣事件再次發生。

博茨瓦納估計有13萬頭大象，是非洲大陸近1/3大象的家，每年都吸引不少遊客觀光。

藍綠藻是一種能透過光合作用獲取能量的細菌，主要分佈在含有機質較多的淡水，部份生於海水、潮濕和乾旱的土壤或岩石上、樹幹和樹葉上，溫泉、冰雪、鹽滷池及岩石縫都有其蹤迹，不同種類藍綠藻含有不同類型的毒素，對人及動物都會構成危險。

美聯社/中央社

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