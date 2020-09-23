黎智英周四twitter直播 即場同網民互動暢談

壹傳媒創辦人黎智英將於周四（9月24日）早上9時繼續在twitter開直播，與網民互動暢談香港前路與局勢。

上周的直播中，黎智英與嘉賓主持、《南華早報》前總編輯Mark Clifford和嘉賓美國作家兼記者Claudia Rosett討論到，武漢肺炎疫情對美國和全球的影響，指出此猶如中國版「珍珠港事件」，令各國看到中國真實的一面。直播後段，來自加拿大多倫多的網民「Bill」與黎智英直接對話，問及他對中國政治體制前景的看法，黎智英認為「知識就是力量」，當國內的人民受西方價值啓蒙，政權亦不可能奪去他們的知識，中國在未來將會有所改變。

黎智英將會在本港時間周四（24日）早上9時（美東時間周三晚上9時）再在twitter 做直播，Mark Clifford將繼續擔任嘉賓主持，是次還邀請到美國費城外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）亞洲項目研究員善學（Thomas J. Shattuck）任嘉賓。善學曾經在台灣國立政治大學修讀國際研究碩士，對中、港、台的政局有深入認識，並曾在《華盛頓郵報》（Washington Post）、《國家利益》（The National Interest）、《TaipeiTimes》、《費城詢問報》（Philadelphia Inquirer）發表文章。三位傾談之後，黎智英將會回答網民的留言提問，也會跟網民直接交流互動。

各位網友可以在按此在 Zoom 與黎智英交流討論，暢所欲言。

讀者除了可以前往《蘋果日報》的twitter 賬戶收看、留言，還可以按以下連結去果燃台、YouTube、Facebook看直播。

請按此跟隨《蘋果日報》 及 黎智英 的twitter賬戶。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！