司法女王遺體最高院外供憑弔

日前逝世的美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsberg）遺體今明兩日放置在最高法院外供憑弔，後日再移到國會山莊讓公眾瞻仰遺容，成為首位獲此榮譽的女性。

接班人提名周六揭盅

最高法院今日先舉行私人紀念儀式，金斯伯格的家人、朋友和其他大法官都會出席，她生前的律政書記負責抬棺，並在遺體到達法院時在梯階上守候。因應武漢肺炎防疫措施，靈柩將打破傳統放在法院外的柱廳下，而非法院內的大廳。遺體後日移送到國會山莊，再舉行私人儀式和繼續讓公眾瞻仰，到下周埋葬於阿靈頓國家公墓。

總統特朗普透露，新大法官的提名人選將於周六、即金斯伯格下葬前公佈。他前日與聯邦第七巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）會面，料稍後赴佛羅里達州時會再與聯邦第11巡迴上訴法院法官拉戈阿（Barbara Lagoa）面談，估計她們都是獲提名的熱門人選。

外界認為，48歲的巴雷特跑出的機會較大，她前年在前大法官甘尼迪（Anthony Kennedy）退休時已是其中一個熱門人選，特朗普選擇卡瓦諾（Brett Kavanaugh）後，曾向親信解釋「金斯伯格的位置要留給巴雷特」。52歲的拉戈阿則被指未能足夠證明自己是保守派法官，獲提名的機會較微。

路透社/美聯社