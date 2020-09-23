傳奇大法官｜金斯伯格周五舉行喪禮 首位女性靈柩送國會瞻仰

（北美通訊）美國聯邦最高法院大法官、立場屬自由派的金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）離世後，國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣佈，金斯伯格的喪禮於周五（25日）在國會大廈舉行， 成為首位在美國國會內供民眾瞻仰（Lain in State）的女性。

金斯伯格在上周五（18日）因胰臟癌併發症逝世，享年87歲。她是美國史上第二位女性最高法院大法官，也是首位猶太裔女性大法官。被視為自由派的金斯伯格，一生致力捍衛婦女權益，是推動女權法律先驅，她的遺體將被安置在國家雕像大廳（National Statuary Hall）供民眾瞻仰，成為美國首位得到此高規格待遇的女性。

美國歷史上，總共有33名男性逝者，遺體被安放在國會供人瞻仰。最近獲得這項榮譽的、為去年離世的非裔民權領導人民主黨議員卡明斯（Elijah Cummings），以及今年7月離世的非裔民權領袖劉易斯（John Lewis）。

史上只有四位平民的靈柩，獲准安放國會予瞻仰（Lain In Honor），規格稍遜於與公職人員。他們包括20世紀最具影響力的基督教牧師之一葛培理（Billy Graham），以及在2005年逝世的現代民權運動之母、非裔民權鬥士帕克斯（Rosa Parks）。

目前，美國最高法院由三名自由派大法官和五名保守派大法官組成，隨着金斯伯格去世，由誰取代她的位置，將引發新一輪政治角力。如果總統特朗普提名另一位保守派法官，將鞏固保守派在美國最高大法院上的控制權。

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