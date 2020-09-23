武漢肺炎｜豆腐竟變疫情搶手貨？美國人轉吃豆腐取代肉類

（北美通訊）美國自3月爆發武漢肺炎疫情以來，除了廁紙、口罩、酒精搓手液，連豆腐食品也成為全美搶手貨，上半年銷量較去年同期增加40%。由東部的首都華盛頓、西至西雅圖，豆類食品也供應緊張。分析相信，疫情重創經濟後，更多消費者以價格較低豆腐，作為肉類替代品以補充蛋白質。

《華盛頓郵報》報道，巿場分析公司尼爾森（Nielsen）數據顯示，今年上半年美國豆腐銷量較去年同期增加40%，生產商加班趕工應付需求。其中，南韓食品生產商圃美多（Pulmuone）今夏額外向美國出口多100萬件豆腐食品，以滿足市場需求。

圃美多負責美國銷售業務的執行副總裁托斯卡魯（Jay Toscano）表示，過去，公司在美國銷售增長為每年約2%，但2020年至今已錄得20%增長，「假如我們的生產線追上需求，可輕易增加銷售50%。」他指出，兩年前美國只有約5%至7%家庭購買其豆腐食品；但疫情發生後半年，這個比例已增加至16%。

沃洛維茨（Jeff Wolovitz）在緬因州開設平和豆腐廠（Heiwa Tofu），疫情爆發前，工廠只有7人，每周生產8,000磅豆腐；疫情發生後，豆腐銷量急增一至兩倍，沃洛維茨要請朋友和家族成員臨時幫忙生產。他指出，其客戶以大學飲食供應商為主，一旦大學校園再次關閉，他的生意將出現波動，但同意整體而言美國對豆腐的需求會繼續增加。

很多豆腐生產商認為，除了健康飲食因素，疫情重創經濟是刺激豆腐需求增加的主因。由於有員工確診武肺，美國很多屠房被迫關閉，肉類供應受干擾，價格上升；加上消費者本身可能蒙受經濟損失，面對不確定因素情況下，轉以價格較低的豆腐作為肉類替代品，補充蛋白質。而豆卜等較「即食」的豆腐食品，因為接近美國人口味，銷售增長比傳統豆腐還快。

目前，美國一磅豆腐售價約兩元（美元，下同），遠遠低於任何肉類。全美最大超市集團Kroger今年1月至5月的豆腐銷量，較去年同期增加30%。

同時，Google上搜尋豆腐食譜的次數，3月起至今已增加一倍；食譜網站Allrecipes數據顯示，今年4月在其網站搜尋豆腐食譜的次數，增加了266%。

疫情發生前，有關豆腐食譜的搜尋每年遞減，Allrecipes網站副總裁威廉斯（Esmee Williams）對豆腐突然成為「新貴」感到驚訝。她指出，調查顯示，三分一受訪者表示收入受到疫情衝擊，進一步引證經濟轉差、帶動豆腐銷情的說法。

美國名廚蔡明昊（Minh Tsai）旗下素食品牌Hodo Foods，每年把1,000萬磅黃豆製成各款非傳統豆腐食品，包括不同口味豆卜、即食麻婆豆腐等。他指出，素食文化在美國大行其道，但Impossible Burger、Beyond Meat等「人造肉」價格偏貴，而且含有很多人工添加劑，因此不少素食人士轉投豆腐懷抱。

蔡明昊指，目前美國超巿已經把豆類食品，和雞塊、漢堡扒等美式冷凍食物放在一起，擺脫豆腐傳統形象，使消費者覺得豆腐是新興素食食物。

圃美多表示，會在未來18個月，推出多款更方便烹調的豆腐食品，同時繼續推廣傳統豆腐，讓更多美國人認識傳統豆腐。

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