WeChat被禁｜彭博︰美國石油巨頭雪佛龍 禁全球員工手機裝WeChat程式

彭博周三報道，雖然加州一名法官早前頒令阻止美國商務部對騰訊集團旗下WeChat應用程式的禁令生效，但美國傳統石油巨頭雪佛龍（Chevron）已要求旗下全球員工，刪除其工作用手機上的WeChat程式。

報道指，雪佛龍在一封發給員工的電郵中指，微信是一個「不符合要求的應用程式」，要求員工如果在其工作用手機安裝了WeChat程式，必須在本月27日前將之刪除，否則便無法接駁公司的網絡。雪佛龍及騰信未有回應有關報道。

美國商務部本月18日下令，自20日起禁止美國境內下載中國短片分享平台TikTok和通訊與支付平台WeChat，理由是兩個程式威脅國家安全，除禁止通過美國網上流動應用程式商店發佈或維護WeChat或TikTok程式、組成代碼（constituent code）或更新應用程式外，商務部又禁止美國公司向WeChat提供互聯網託管、內容傳送網絡服務，又禁止使用WeChat於美國境內轉賬或處理付款服務。

但美國有WeChat用戶透過法律行動欲阻止禁令，加州法官比勒（Laurel Beeler）20日裁定，入稟用戶顯示出他們的《第一修正案》權利出現嚴重的問題，故傾向原告受益，阻止美國商務部對騰訊集團旗下WeChat應用程式的禁令生效。

彭博／《蘋果》資料室

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