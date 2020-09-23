美國大選｜首場電視辯論前 特朗普自詡應對疫情「令人讚嘆」

美國總統大選首場電視選前辯論美東時間周二晚9時（香港時間今早9時）舉行，武漢肺炎疫情是其中一個議題。美國死於武肺人數周二突破20萬，競逐連任的總統特朗普周二卻自詡應對疫情工作令人讚嘆。

特朗普周二在白宮接受WJBK Fox 2電視台訪問，誇讚其政府在無呼吸機供應、研發疫苗、療法等方面都表現出色，唯一失色是公關，沒有好好告訴公眾政府的抗疫工作做得有多好。他聲稱自己力排眾議，提出實施某些封鎖措施，又說若非政府迅速行動，美國可能死200至300萬人。

距離大選僅六周，首場電視辯論在俄亥俄州克利夫蘭凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）舉行，由霍士新聞主播華萊士（Chris Wallace）擔任主持。主辦辯論的總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）周二宣佈六大辯論議題，分別為特朗普與拜登的往績、最高法院、武漢肺炎、經濟、種族與暴力、選舉公正。

美國聯邦最高法院自由派大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）上周離世，為大選增添變數，兩黨為填補大法官空缺人選、時間展開角力。特朗普表示會在周六公佈提名人選。有指他想在大選前填補空缺，民主黨卻想參議院在大選後才啟動提名程序，要阻止全院確認表決，需至少四位共和黨參議員倒戈。一些民主黨人原寄望經常批評特朗普的共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）會站在他們一邊，但他周二表示會跟着程序走。

參議院多數黨領袖麥康奈爾周二表示，會視乎參議院司法委員會何時通過特朗普提名的人選，再決定何時對人選進行全院確認表決。

路透社

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