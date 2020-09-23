鐵腕治疆｜美眾院通過《防強迫勞動法案》 禁新疆製商品進口

美國眾議院周二高票通過《防止維吾爾強迫勞動法案》（Uighur Forced Labor Prevention Act），要禁止所有新疆製商品進口，並要求美國總統每年點名制裁涉及新疆強迫勞動的中國官員。

眾議院不理商界反對，以406票贊成、3票反對的壓倒性票數通過該法案，反映議員對中國鐵腕治疆的不滿與日俱增。

美國有例禁止任何囚犯製造或強迫勞動產品進入美國，但新法案全面禁止進口新疆產品，指強迫勞動與當地經濟密不可分。

眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi ）在表決前表示，須向北韓發出明確訊息：這種強迫手段必須即時結束。

法案3月由美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China, CECC）主席、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern）提出。美國國務院、財政部、商務部與國土安全部7月雖發佈聯合聲明，提醒美國企業檢視中方供應鏈是否涉及在新疆與中國其他地區侵犯人權，而美國海關和邊境保護局（CBP）禁止以強迫勞動生產的新疆產品進口，但麥高文認為措施只是杯水車薪。

根據法案，除美國海關與邊境保護局（CBP）所列之例外貨品，所有部份或整體於新疆維吾爾自治區所製造的商品，將被視為強迫勞動下的產物，法案生效日120天起不得再進口至美國。

法案也要求美國總統在法案生效180天內及往後每年，點名涉及強迫新疆維吾爾族、哈薩克族及其他穆斯林少數族群勞役的人，包括中國官員，或是違法進口新疆強迫勞動商品的人，對其實施凍結資產、拒發簽證或拒絕入境等制裁措施。

此外，法案要求美國國務卿定期評估新疆強迫勞動情事是否廣泛且系統性，及針對如何增進國際意識制定策略，並向國會提交報告。國務卿也須點名直接或間接在新疆使用強迫勞動的中國實體、作為相關商品進口中間人的中國公民，及在美國銷售新疆強迫勞動產物的企業等，並將名單連同上述報告一併交給國會。

由於新疆強迫勞動議題近期引發國際關注，法案跳過一般委員會審議程序，直接送交眾院院審理。眾院版法案通過後，還須待參院通過共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）3月提出的對應版法案，法案才能送交總統特朗普簽署後生效。

美聯社／中央社

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