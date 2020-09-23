巴巴多斯擬撤英女皇元首地位 英議員：同中國一帶一路有關

加勒比海島國、英國前殖民地巴巴多斯（Barbados）有意撤銷英女皇的國家元首地位後，英國國會下議院外交事務委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）透露，中國不斷向「一帶一路」成員國巴巴多斯施壓，促使巴巴多斯取消伊利沙伯二世的象徵式地位。

董勤達周二接受《泰晤士報》訪問表示，中國積極破壞倫敦作為巴巴多斯重要夥伴的歷史地位，「中國一直將基礎設施投資及債務外交作為控制手段，這種情況已經持續一段時間，現在更逐步靠近英國」。至於中國的策略細節，董勤達拒絕透露。

47歲的董勤達是執政保守黨成員，他認為英國的合作夥伴，長期面對試圖破壞聯盟關係的競爭者挑戰，「加勒比海地區現在發生這種事情，部分島國似乎也會應北京要求，取消伊利沙伯二世的象徵式地位」。《泰晤士報》也引述消息指，美國中央情報局（CIA）已與英國分享中國在巴巴多斯的行動情報。

巴巴多斯1966年獨立後，與部份同屬前英國殖民地的加勒比海國家一樣，仍然以英女皇為國家元首，近年開始增加與中國經貿往來，並且成為「一帶一路」計劃成員國。中國也向巴巴多斯「派糖」，2017年向當地學校提供教學設備後，去年再捐贈筆記本電腦和平板電腦等技術設備，中國據報也在巴巴多斯投資農業項目，巴巴多斯則在北京設立投資前哨基地。

巴巴多斯總督梅森（Sandra Mason）上周二宣佈，有意撤銷英女皇的國家元首地位，擺脫過去的殖民時代，成為一個共和國，是巴巴多斯不足20年內，第三次要求撤銷英女皇的地位。

分析普遍認為，巴巴多斯的提議背後存在政治動力。董勤達在皇家聯合服務學院（Royal United Services Institute）的網上研討會中，以《重新評估英國對華外交政策》為題提出他對中國的憂慮；前外交官兼學院學者帕頓（Charles Parton）也表示，中國的投資旨在帶來影響力。董勤達的說法很可能引起外界關注，並將焦點放於中國在巴巴多斯的一舉一動。中國駐倫敦大使館暫時未有評論。

英國《泰晤士報》

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