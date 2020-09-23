時代百人｜華裔10人上榜 蔡英文獲譽「驅除中共陰霾明燈」 鍾南山及馬友友抗疫有貢獻

美國《時代》周刊公佈由編輯挑選的本年度100大全球最具影響力人物，包括羅冠聰在內共有10位華人上榜，其餘獲選的包括台灣總統蔡英文、台灣同志運動之父祁家威、中國國家主席習近平、中國工程院院士鍾南山及大提琴家馬友友等。

蔡英文被選入「領袖」類最具影響力人物，《時代》請來美國參議員克魯茲（Ted Cruz）為她撰寫上榜簡介，指她是「驅除中國逼近陰霾的明燈，向全球表明台灣不會默許中共入侵」。克魯茲指台灣在蔡英文領導下沒有受中共左右，堅定守住台灣自由，在武漢肺炎疫情下更為明顯，證明了不必仿效中國的極端手段也能控制疫情蔓延。

克魯茲又指當外界認為「台灣太小、太孤立而無法對抗中國的野心，蔡英文卻毫不畏懼。當中國利誘台灣友邦與台斷交，蔡英文仍不屈不撓。我親眼目睹她如何挺身捍衞台灣人的權利……絕不退縮」。

蔡英文在facebook回應上榜時寫道「很榮幸能名列其中……這不只是我個人的榮譽，更代表整個國家的榮譽。是因為我們共同努力，守住了疫情，維持了區域穩定，讓世界能夠看見台灣、肯定台灣。這是所有台灣人共同的成就！」

至於另一名在「標誌人物」（Icons）上榜的台灣人祁家威，簡介就由蔡英文撰寫。她讚揚祁在台灣同志平權的貢獻，並給予台灣「LGBT+」人士一個希望，令多元社會變得更好。

另外入榜的5名華人都與武漢肺炎疫情有關，包括帶領中國抗疫有功的鍾南山、最早發佈武漢肺炎病毒基因組序列的上海公共衞生臨床中心教授張永振（Zhang Yongzhen）、武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗（Shi Zhengli）、在疫情下以音樂撫慰全球公眾心靈的馬友友、以及視像通訊軟件Zoom創辦人袁征（Eric Yuan）。

中國國家主席習近平，以及在串流電視平台Netflix節目中大放笑彈的喜劇演員黃艾麗（Ali Wong）也有上榜。

《時代》周刊官網/蔡英文facebook

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