美國大選｜麥凱恩遺孀辛迪表態 倒戈支持拜登任總統

（北美通訊）已故資深共和黨參議員、前共和黨總統候選人麥凱恩（John McCain）遺孀辛迪（Cindy McCain）周二在Twitter表態，支持民主黨總統候選人拜登。麥凱恩生前是亞利桑那州的參議員，辛迪倒戈相向，預料有助拜登在這關鍵搖擺州的選情。

麥凱恩遺孀辛迪在Twitter表示，「我們是共和黨人，但認為美國人是最重要，在這場選戰中，只有一個候選人以國家為先，擁護這價值觀的人就是拜登。」

拜登亦在Twitter回應辛迪說，「我很榮幸得到妳的支持，這次選舉比任何一個政黨都要大。因為所有人要團結一致，成為一個美國，以恢復民族的靈魂。我們一起完成。」

早前有報道聲稱特朗普形容陣亡美軍是「笨蛋」和「失敗者」，雖然特朗普政府已否認有關報道內容，但拜登在網上募捐活動時，仍不禁提及。「可能我不應該提及，但我將要跟麥凱恩遺孀一起參與網上活動，她首次為我背書，就是因為他（特朗普）曾指我的兒子和麥凱恩兒子、那些為國捐軀的英雄們，是失敗者、是傻瓜。」

事實上，拜登與麥凱恩在參議院共事二十年，辛迪在早前舉行的民主黨全國代表大會上，亦有提及麥凱恩和拜登數十年的友誼，她又稱讚拜登有能力維護國家安全。

上個月，過百名共和黨的人亦表態支持拜登，他們表示，「鑑於現任總統缺乏領導能力，他的努力不能化解美國人之間的分歧，以及他未能維護美國價值觀，我們相信，現任前副總統拜登顯然是在選舉中，有能力保護國家利益的人。」

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