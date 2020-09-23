美國大選｜城市化後人口結構轉變 共和黨票倉德州或變戰場州

（北美通訊）德州是傳統上的共和黨票倉，即「紅州」。對上一次民主黨在總統選舉中贏得此州，已是1976年的事。而州議會議長和州長自2003年以來，都是由共和黨人當選。但隨著德州變得越來越城市化，更多少數族裔移入內陸地區，人口結構出現轉變，拉丁裔有望於2021年中，躍升為德州人口最多的族群。這些趨勢都有利民主黨，有政治分析人士就認為，德州轉化為戰場州只是遲早的事。

根據RealClearPolitics的綜合民調結果，拜登在德州只是落後特朗普2.3個百分點。他亦曾揚言，相信可以在11月贏取德州，並徹底改變選舉地圖。過去六個星期，拜登都有在德州賣競選廣告，更在當地聘用了一個職員助選。

事實上兩黨在德州的差距越來收越窄。在2012年大選中，共和黨總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）在德州以16個百分點差距勝出，而在2016年，特朗普雖然繼續拿下德州，但差距縮窄至9個百分點。

每一次總統選舉，兩黨在保住自己票倉之餘，都會想到「擴張地圖」，攻下對方根據地。加州現時是公認的「藍州」，但在1952年至1988年期間，民主黨只是贏過一次，但自1988年之後，共和黨就再未贏得加州。

但在選擇攻防之間亦要冒上風險。例如：2016年希拉莉選擇主攻亞利桑那州和德州，放棄到威斯康辛州拉票，最後「大意失威州」。而且像德州這樣大面積的州分，可能會嚴重虛耗競選經費和時間，花在電視廣告的競選經費更比在明尼蘇達州高得多。

德州的選民名冊自上屆大選以來，已增加了210萬人，民主黨估計當中佔89%會投民主黨，即姷近187萬票。德州民主黨的發言人拉赫曼（Abhi Rahman）表示，黨內已為攻下德州設定了明確的勝選之道，他會會避過共和黨票源的鄉郊地區，在主要城市和周邊大力宣傳，又會瞄準南部邊境地區，相信只需少量投資就會得到大效果。

不過，根據《德州論壇報》（Texas Tribune）的報道，拜登暫時實際上只花了6.5萬元在德州投放電視廣告，尚未稱得上是大灑金錢拉票。而在上個月的民主黨全國代表大會中，這位民主黨候選人也沒有撥出太多時間予德州選民。

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