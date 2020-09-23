初衷消弭戰禍　分化成挑戰

【和平棘途】

聯合國是在人類於30年內經歷兩次大戰後的亂世中成立，憲章序言開宗明義，「欲免後世再遭今代人類兩度身歷慘不堪言之戰禍」。但75年後的今日，世界再走兩極分化，聯合國秘書長敦促各國領袖共同努力，保持聯合國最重要的目標與成就。古特雷斯指，在大戰後成立的聯合國，於推動國際合作取得成果，除了避免再爆發大戰，更有達成過多項和約、多地實現獨立、制訂人權標準和國際法、南非廢除種族隔離、根絕多種疾病等成績。他說：「現代史上從未試過這麼多年沒有大國軍事對抗。對這項重大成就，我們該自豪，更該努力維護。」

性別不平等最艱巨

但事實是當前世界日益分化，各國不願合作、我行我素的情況嚴重，國際合作的路上挑戰滿途，不管是合作對付武漢肺炎大流行、終止中東和非洲許多小規模衝突，還是落實消除極端貧困與環保等方面的聯合國目標，都是困難重重。古特雷斯特別提到，25年前各國已承諾確保婦女權利得到尊重，但現實是「性別不平等仍是環球當前最艱巨的挑戰」。

各國前日通過宣言，矢言建立更平等的疫後世界、增加合作，但討論期間充滿爭拗：美國堅持淡化有關氣候變化的措辭，英國等則力阻中國左右宣言的遣詞用字，包括插入「雙贏」這個中國特色用語。布魯塞爾智庫「危機集團」駐聯合國主任高恩指，這些爭執雖是小事，但「反映出真正的問題，即聯合國如何度過中美緊張時期」。

美聯社