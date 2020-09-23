殘忍肉食｜皮膚遭排泄物灼傷 英國超巿雞夾硬谷肥 企都企唔穩

肉食便宜方便，但背後卻令動物受罪。英國《泰晤士報》揭露，一些雞場為了向大型超市提供穩定貨源，以不人道的方式飼養雞隻，務求極短時間內催谷牠們變肥來獲利。

據《泰晤士報》報道中披露的相片，發現位於英國格洛斯特（Gloucester）附近的比徹姆農場（Beauchamp Farm），以及赫里福德郡（Herefordshire）的下克利夫農場（Lower Cleeve Farm）的雞飼養方式極為殘忍，生活環境極度擠逼，餵飼方法只是務求令牠們在極短時間內長大，將利潤最大化。在英國大多數飼養雞每天大約會增重95克，並在35天達到適合屠宰的標準，動物福利專家指出如果成長速度過快，除了不人道外，還會令雞的健康出現問題，例如心臟病和腿部發育不能支撐身體等。此外，生活環境擠擁，令雞身上沾滿排泄物，令牠皮膚變紅甚至亞摩尼亞灼傷（ammonia burns）的慘況。

這些農場是英國大型超市Tesco、Lidl和Sainsbury’s的供應商，其實《泰晤士報》在去年調查發現，有為Tesco供應雞隻、位於林肯郡（Lincolnshire）和德文郡（Devon）的農場同樣以不人道的方法養雞，當時Tesco承諾會轉用一些有較大空間兼在室內養雞的供應商。

為了改善這些不人道的情況，包括來自愛丁堡大學等獸醫學教授共50名科學家，向Tesco行政總裁劉易斯（Dave Lewis）發出聯署信，希望他可以簽署「改善雞隻飼養狀況承諾」（Better Chicken Commitment），信中指出Tesco作為大型連鎖超市，如果售賣飼養環境更好的雞，會令大眾轉向購買這些雞。這項承諾已有超市Waitrose、M&S及炸雞連鎖店肯德基簽署，承諾在2026年前改用生長速度較慢和提供更大的飼養環境的農場。

Tesco回應指委托的獨立調查發現，這些農場符合所有法律要求和保障計劃，但正監察農場「是否遵守我們嚴格的福利標準」，而Lidl表示旗下所有新鮮雞肉「遵守嚴格的動物福利和食品衞生標準」，Sainsbury’s指正在調查事件。

英國《泰晤士報》

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