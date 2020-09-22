勞動改造∣中國在西藏強推「新疆式」勞動計劃 研究員：恐造成「文化遺產喪失」

華府智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）周二指中國正強制西藏農民和牧民參與勞動計劃，這些措施類似在新疆實施的勞動計劃。

詹姆斯敦基金會在網站發表著名西藏與新疆研究員鄭國恩（Adrian Zenz）的報告，警告這些措施恐會在政治敏感的西藏地區造成「文化遺產喪失」。西藏位於中國偏遠西部，人口以佛教徒為主，這項計劃讓當地鄉村的「剩餘勞工」轉至工廠就業。

西藏當局誇耀稱，這項計劃是脫貧手段，與中國國家主席習近平提出的2020年全民脫貧目標一致，但詹姆斯敦基金會研究人員表示，「軍事化職訓」也是對藏族進行意識形態灌輸及同化的一種形式。西藏人口90%是藏族。

他們在報告中指出，2020年前7個月期間，西藏有逾50萬鄉村勞工接受培訓，主要是牧民及農民，每個縣都有配額。

根據報告援引的一項2019年中國政府行動計劃，這些職訓計劃旨在逐漸灌輸「工作紀律、中國語言和工作倫理」。

報告提及，達到工人聘用配額的企業，最多可獲得人民幣50萬元。這項計劃也鼓勵農民和牧民把他們的牲口及土地交給大型國營合作社，之後轉為「打工仔」。

報告作者鄭國恩（Adrian Zenz）寫道：「在北京日益同化少數民族政策的脈絡下，這些政策很可能會促成語言、文化和精神遺產的長期喪失。」

報告指稱，將近5萬人已被轉移到西藏其他地區，有3,000多人被送往中國其他地區。這與新疆地區的勞動計劃類似。

這項過去兩年在西藏推行的計劃，設計師是曾任西藏黨委書記的新疆黨委書記陳全國。美國財政部7月宣佈制裁四名中國人及新疆公安局，其中包括陳全國，是遭美國制裁的最高級中共官員。

鄭國恩7月曾發表報告，指新疆出生率急降，指有維族婦女被當局強迫絕育，並揭露有文件顯示，新疆節育人數從2016年平均每10萬人中不到50人，到2018年暴增至每10萬人近250人。有組織指控北京對維族婦女實施絕育政策，形同種族清洗。新疆政府雖然強烈否認有所謂的「種族清洗」，但就承認，當地前年開始生育率確實顯著下降，並強調這是因為「全面性實施的家庭計畫政策」。

路透社／法新社／德新社

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