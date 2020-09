美國大選｜特朗普被指借攻擊名牌大學 拉攏保守選民

(北美通訊)《紐約時報》報道,美國總統特朗普今年針對美國各家名牌大學的動作頻繁,包括徹查校方收生時有否歧視白人、要求學校退回聯邦疫情補助金、覆核各校稅務減免地位等。報道指,很多大學領導層認為,事件與今年大選有關,指特朗普透過攻擊名校來吸納保守派選民。白宮發言人迪爾(Judd Deere)否認有關說法。

近月,特朗普政府多次盯上美國名牌大學,如指控耶魯大學收生時歧視白人和美籍亞裔學生、哈佛大學平權措施(affirmative action policy)涉歧視,上周又對普林斯頓大學是否涉及歧視展開民權調查。

除了種族歧視問題,特朗普亦多次形容,很多大學已成為「激進左派教條」和「政治宣傳」的引擎,質疑它們是否愛國,並以此為由要求覆核各大學稅務減免地位。特朗普政府今年7月亦一度宣布,停止向包括哈佛大學在內等,只進行遙距上課的大學留學生批出學生簽證,阻止他們入境美國,但最終收回決定。

白宮其他針對大學的措施,還包括在今年4月,要求哈佛退回860萬元(美元,下同)聯邦疫情補助金,理由是哈佛坐擁410億元捐款,不應再接受納稅人補助。最終哈佛、普林斯頓、耶魯、史丹福等大學皆退回補助金。

報道指,很多大學領導層相信,遭到聯邦政府針對與大選有關。他們認為,特朗普把聯邦政府教育部及司法部「武器化」,目的是吸納保守派選民。

特朗普政府否認針對大學。白宮發言人迪爾以電郵回應表示:「美國很多大學無法擴大經濟機遇,為學生提供相關、及時、可負擔的教育,特朗普總統只是分享美國民眾對這方面的關注,他相信這些問題過去一直未有修正,長而下去必定惡化,透支下一代。」

特朗普並非首位批評美國精英大學的美國總統,尼克遜(Richard Nixon)於70年代在任期間,亦經常指控各精英大學的反越戰運動,孕育反美主義。

尼克遜總統圖書館暨博物館(Richard Nixon Presidential Library and Museum)前館長納夫塔利(Timothy Naftali)表示,尼克遜尤其不喜歡麻省理工大學,也不喜歡長春藤聯盟和加州大學,一度指使美國行政管理和預算局(United States Office of Management and Budget)想辦法削減它們的聯邦撥款,但遭政府其他官員及共和黨介入阻止,最終沒有成事。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!