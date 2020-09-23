美國大選｜特朗普被指借攻擊名牌大學 拉攏保守選民

（北美通訊）《紐約時報》報道，美國總統特朗普今年針對美國各家名牌大學的動作頻繁，包括徹查校方收生時有否歧視白人、要求學校退回聯邦疫情補助金、覆核各校稅務減免地位等。報道指，很多大學領導層認為，事件與今年大選有關，指特朗普透過攻擊名校來吸納保守派選民。白宮發言人迪爾（Judd Deere）否認有關說法。

近月，特朗普政府多次盯上美國名牌大學，如指控耶魯大學收生時歧視白人和美籍亞裔學生、哈佛大學平權措施（affirmative action policy）涉歧視，上周又對普林斯頓大學是否涉及歧視展開民權調查。

除了種族歧視問題，特朗普亦多次形容，很多大學已成為「激進左派教條」和「政治宣傳」的引擎，質疑它們是否愛國，並以此為由要求覆核各大學稅務減免地位。特朗普政府今年7月亦一度宣布，停止向包括哈佛大學在內等，只進行遙距上課的大學留學生批出學生簽證，阻止他們入境美國，但最終收回決定。

白宮其他針對大學的措施，還包括在今年4月，要求哈佛退回860萬元（美元，下同）聯邦疫情補助金，理由是哈佛坐擁410億元捐款，不應再接受納稅人補助。最終哈佛、普林斯頓、耶魯、史丹福等大學皆退回補助金。

報道指，很多大學領導層相信，遭到聯邦政府針對與大選有關。他們認為，特朗普把聯邦政府教育部及司法部「武器化」，目的是吸納保守派選民。

特朗普政府否認針對大學。白宮發言人迪爾以電郵回應表示：「美國很多大學無法擴大經濟機遇，為學生提供相關、及時、可負擔的教育，特朗普總統只是分享美國民眾對這方面的關注，他相信這些問題過去一直未有修正，長而下去必定惡化，透支下一代。」

特朗普並非首位批評美國精英大學的美國總統，尼克遜（Richard Nixon）於70年代在任期間，亦經常指控各精英大學的反越戰運動，孕育反美主義。

尼克遜總統圖書館暨博物館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）前館長納夫塔利（Timothy Naftali）表示，尼克遜尤其不喜歡麻省理工大學，也不喜歡長春藤聯盟和加州大學，一度指使美國行政管理和預算局（United States Office of Management and Budget）想辦法削減它們的聯邦撥款，但遭政府其他官員及共和黨介入阻止，最終沒有成事。

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