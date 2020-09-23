美行政命令制裁伊朗　波及委總統

聯合國對伊朗實施的武器禁運決議限期即將屆滿，雖然未能說服歐洲盟友和中俄通過新決議，但華府一於少理，美國總統特朗普前日以違反聯合國禁令為由，簽署行政命令制裁27個涉及伊朗核子、導彈及常規武器項目的機構和個人，包括委內瑞拉總統馬杜羅。

蓬佩奧點名促英法德遵守

「哪管你是誰，若你違反聯合國對伊朗的武器禁運，就要面臨受制裁風險。」美國國務卿蓬佩奧點名指英法德三個盟友都要遵守相關禁運。除了馬杜羅，最新被美國制裁的還有伊朗國防和武裝部隊後勤部、國防工業機構及其負責人、研製彈道導彈的伊朗沙希德赫馬特工業集團及伊朗原子能機構高層。

不過，新美國安全研究中心質疑美國新的制裁似乎是姿態多於實際，制裁問題專家羅森伯格說：「美國早已大舉針對伊朗多時，新的行動……顯然不會令伊朗覺得更疼痛。」

根據伊朗在2015年跟中英美法德俄簽署的核協議，針對伊朗的聯合國武器禁運下月18日期滿撤銷。美國前年單方面退出了協議，雖然早前無法在安理會通過新決議，但特朗普的行政命令變相把原本的聯合國禁運延續下去。伊朗外長扎里夫批評美國制裁是霸凌行為，強調伊朗人民是不會屈服。

雖然雙邊關係緊張，但扎里夫仍向美國釋出善意，指德黑蘭已準備好與華府交換手上所有俘虜。

路透社/ 法新社