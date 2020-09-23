羅冠聰登《時代》百人榜 「年輕一代的典型勇敢代表」

美國《時代》周刊公佈由編輯挑選的本年度100大全球最具影響力人物，流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰上榜，並由前港督彭定康撰寫其人物介紹，形容羅是「年輕一代的典型勇敢代表」，毫不畏懼中共的打壓，堅持為港捍衞自由及民主。羅冠聰感謝各界支持，稱自己獲選「也許是過譽；但作為對香港民主運動的肯定，則是恰如其分」。

《時代》在本港時間周三公佈編輯挑選的結果，羅冠聰被列入「先驅」（pioneers）一欄。彭定康指羅是「反抗北京打壓香港開放社會、自由及法治的年輕一代領袖之一」，與前香港眾志秘書長黃之鋒一同跟隨李柱銘、吳靄儀、黎智英、陳日君等甘願為捍衞港人民主而犧牲個人自由的步伐。

彭定康又提到全球大眾應繼續為羅冠聰等捍衞香港自由的人士發聲及並肩。

羅冠聰在facebook發文回應，感謝各界支持以及彭定康為他寫上榜簡介。他形容自己名字出現在今年榜上「的確很難以想像……也許是過譽了；但作為對香港民主運動的肯定，則是恰如其分」。羅又指自己受很多歷史巨人如美國黑人民權領袖馬丁路德金、印度聖雄甘地、南非前總統兼民權領袖曼德拉等啟發，在民主路上堅定前進，也提及一眾香港患難之交如黃之鋒、周庭、梁天琦及公民抗爭的同伴，會繼續謙卑地為珍愛的港人爭取公義、民主。

羅冠聰上周在《時代》470萬位讀者票選的100大全球最具影響力人物中，以得票3.8%成為票選第一名，是繼去年「香港示威者」後再次由港人奪得讀者票選的第一名。

《時代》周刊/facebook/《蘋果》資料室

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