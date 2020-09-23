武漢肺炎●全球疫情｜美死亡破20萬 華盛頓大學推算到年底增1倍

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,143萬，逾96.7萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾688萬宗，死亡人數突破20萬人。印度確診人數突破556萬，位居全球第二，逾8.8萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逼近460萬，死亡人數超過13.8萬。俄羅斯確診人超過111萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

疫情8個月前在美國初現時，想不到會有20萬人染疫死亡，此數如今出現了，相當於美國遭遇67天911襲擊，JHU公共衞生研究員努佐（Jennifer Nuzzo）坦言是「完全不可理解」。

曾有人認為20萬是美國染疫死亡人數上限，但目前這數字仍在上升，近期平均每天近770人病亡。根據華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究院（IHME）的推算模型，隨着學校復課加上冬季將至，到今年底死亡人數可能倍增至40萬。

距美國大選僅六周，曾承認淡化疫情以免民眾恐慌的特朗普，周一在俄亥俄州拉票時說：「（疫情）實際上沒影響任何人，這是令人驚奇的事……只有患心臟病或有其他疾病的長者受影響，如此而已。」他周二在白宮向記者表示，20萬美國人病亡「令人遺憾」，但指如果不是政府處理得宜，死亡人數可能已達250萬，又指美國目前興旺，股市上升。

全球至今逾96萬人病亡，據法新社統計，依照染疫死亡人數佔人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有95人染疫喪命；其次依序為比利時（86人）、西班牙（66人）、玻利維亞（66人）及巴西（65人）。從區域來看，拉丁美洲與加勒比海地區共計325,373死、8,801,752宗確診；歐洲地區共計226,237死、4,934,210宗確診；美國與加拿大共計209,148死、7,002,792宗確診；亞洲共計127,220死、7,366,056宗確診；中東地區共計42,781死、1,822,812宗確診；非洲共計34,076死、1,415,448例確診；大洋洲共計925死、31,179宗確診。

歐洲理事會主席自我隔離

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）的發言人周二宣佈，因一名安保人員密切接觸者檢測結果呈陽性，米歇爾決定自我隔離。原定周四、五舉行的歐盟峯會將因此推遲一周舉行。

發言人在社交網站說，米歇爾得知其一名安保人員中招。米歇爾本人定期接受病毒檢測，其21日的檢測結果呈陰性，但他還是決定按照比利時疫情防控規定，進行自我隔離。

歐盟領導人特別會議原定於9月24日至25日在布魯塞爾召開，現已推遲到10月1日至2日。會議將討論歐盟內部市場、工業政策、數碼化轉型以及歐盟與土耳其的外交關係等議題。

法國單日確診再破萬 12天來第6次

法國當局周二通報，境內過去24小時新增10,008人確診，是12天來第6次單日新症過萬，累計確診攀升至468,069宗。法國境內周二新增78人染疫不治，累計病故增至31,416人。法國病毒檢測陽性率持續上升，總統馬克龍要求加倍關注老年人防疫。

美聯社／法新社

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