英國置業｜疫情令家居空間需求急增 英國三房四房住宅樓價上升

英國《泰晤士報》報道，武漢肺炎疫情令英國3房及4房住所的售價上升，由於民眾有更多時間留在家中，所以希望尋求更大居住空間。

報道指，英國本月「換屋」（second stepper）的平均售價達到29.2萬鎊（約292萬港元），比上月高0.4%。從英國地產代理「Rightmove」網站所見，本月到目前為止3房及4房的住宅售價變動領先整體房地產市場，在8月份，3房及4房住宅的銷售量比去年同期增長55％。

「Rightmove」地產數據總監班尼斯特（Timothy Bannister）說：「需要更多空間是最普遍的搬屋原因，而目前在家工作亦導致需要更多空間，代表會有不同買家競爭同類型物業。在年初的時候，4房住宅對很多買家來說很奢侈，但現在已成為能夠負擔人士的必需品。」

報道指，蘇格蘭、英格蘭東北、西北、中部、約克郡等等本月平均錄得破紀錄的價位，約克地產代理「Hudson Moody」的常務總監赫德森（Ben Hudson）說：「我們很多買家來自倫敦，與首都相比這裏相對較便宜，他們賣掉旺茲沃思（Wandsworth）及克拉珀姆（Clapham）的住所，在約克郡購入4房的單棟獨立屋，因為他們每周只會由這裏通勤一兩次，他們過往從不會考慮這樣做。」

英國《泰晤士報》

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