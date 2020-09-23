普京政敵｜納瓦爾尼入院32日終出院 可望完全康復

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）上月在西伯利亞因中神經毒劑諾維喬克（Novichok）昏迷，一度危在旦夕，他留醫逾一個月後終出院。醫生指暫時未知神經毒素對納瓦爾尼有何長遠影響，但相信他可完全康復。

納瓦爾尼上月20日中毒昏迷，在俄羅斯留院兩天後，再被送到德國柏林夏里特醫院（Charite）接受治療。院方周三發聲明指，納瓦爾尼的情況已好轉不少，不用再留醫，昨天已出院。

院方又稱，醫生根據納瓦爾尼的康復進度及情況預料，他很可能可以完全康復，但現階段評估神經毒素對納瓦爾尼有何長遠影響，仍是言之過早。

納瓦爾尼剛過去的周六曾在Instagram上載他走路及走樓梯的照片，指自己打電話或倒杯水也有困難，雙腳不斷發抖，但相信自己可完全康復。德國政府早前表示，經3個國家檢驗後，確定納瓦爾尼是諾維喬克中毒，多個西方國家亦要求俄羅斯解釋此事。

美聯社/路透社/《蘋果》資料室

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