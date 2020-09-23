美國大選｜民調漏網之魚 明尼蘇達州中部白人堅持選侵侵

（北美通訊）距離11月3日大選日尚有個多月，四個州分已經率先開放票站，接受選民提早投票，當中包括明尼蘇達州。總統特朗普和對手民主黨總統候選人拜登，不約而同在上周五到明尼蘇達州拉票，因為當天是提早投票的第一天。目前民調顯示，拜登在這個州領先10.2個百分點，但特朗普仍然信心十足，相信可以贏得此州。

明尼蘇達州又名「北方之星」，位於著名的「鐵鏽帶」（Rust Belt）地區，有不少工人階級白人。在2016年的選舉，這州的白人工人便有六成投特朗普，但他最終以1.5個百分點之差，失落這個州。他今年將這州視為必取之地，趁提早投票第一天到這個州造勢。

其實在這個州中部的鄉郊地區，仍有不少白人堅持會投特朗普，認為他是一個好總統。61歲的坎帕（Butch Campa）表示，從小到大他爸媽都教誨他說應該加入民主黨，因為他們為工人和農夫著想。但坎帕認為現在的民主黨已經變質，只懂花盡金錢和時間去彈劾或試圖趕走特朗普。他指出，若民主黨願和特朗普合作，相信會治理得更好。

坎帕不滿的是民主黨籍州長沃爾茨（Tim Walz）的防疫政策，容許大企業繼續開門營業，反而要求小店舖再次關閉避疫，批評是不理小商企死活。他又批評沃爾茨平亂不力，在明尼阿波利斯市非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被白人警員跪頸致死後，所引發的騷亂持續至今。

「我們有需要以儆效尤以恢復我們的治安。我們不能再放任事情發展下去。那些人破壞雕像、到處放火、燒屋、向警察開槍，這真的很荒謬。我的意見？我的意見就是嚴懲一些人以作例子，讓其他人知道破壞是要付出代價的。」坎帕表示。

雖然這批中部的白人支持特朗普，但以全州白人計，拜登目前是領先兩個百分點，以全個州計更是領先10.2個百分點。他在上周五同樣選擇在提早投票第一天到訪明尼蘇達，以保持聲勢。自1972年以來，明尼蘇達州一直是民主黨囊中物，拜登要保持這個紀錄就絕對不容有失。

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