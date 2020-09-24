武漢肺炎｜英疫苗測試為加快得出結果 擬令志願者刻意感染病毒

英國《金融時報》報道，一項具爭議性的武漢肺炎疫苗測試可能明年1月在倫敦東部的診所進行，參加測試的志願人士接種疫苗一個月後，會刻意感染肺炎病毒，以測試疫苗的效果。

報道指，該項研究由政府資助，志願者接種疫苗一個月後，再感染新型冠狀肺炎病毒（SARS-CoV-2），幫助藥廠更快測試研發的肺炎疫苗成效，而不必等待志願者在社區中自然感染病毒。

測試將招募100至200名志願人士參加，目前不知道會測試哪款疫苗，但正研發疫苗的兩大藥廠阿斯利康（AstraZeneca）和賽諾菲（Sanofi）已表明不會參加測試。 測試已指定由英國生物技術公司Hvivo在倫敦東部白教堂（Whitechapel）營運的隔離診所進行試驗，參加者的年齡範圍尚未清楚，報道又指參加者估計可獲4,000鎊（3.9萬港元）酬勞，而之前參加Hvivo流感測試人士可獲得3,750英鎊（3.6萬港元）。

測試目前正等待英國藥品與保健產品管理局（MHRA）的批准，MHRA回覆《金融時報》指︰「人體測試可以幫助開發疫苗，並可以提供臨床療效的早期數據，特別是當人群病毒感染率較低時。」MHRA強調志願人士的安全是首要考慮，因此研發人員提出令志願人士感染病毒，作為疫苗開發臨床試驗的一部份，都會在收益風險的基礎上作考慮，並進行監控將風險降至最低。

這項測試極具爭議性，因為科學家要進行類似測試，必須選擇和淨化一種目前在英國民眾中傳播的冠狀病毒株，然後要決定一個不會引起志願人士出現嚴重病情的感染劑量。這正是目前一個最大爭論點，因為專家們對於「安全劑量」的分量仍存在分歧，因為有患者感染大量冠狀病毒後卻毫無症狀，反而有患者只是感染少量病毒，病情卻很嚴重，尤其是長者及免疫系統較弱人士。

另外隨時待命預防參與者自行感染後病情轉趨嚴重的藥物也是至關重要的，到目前為止，只有少數類固醇已被科學證明可用於治療武漢肺炎，但它們僅對重症患者有效，對病情較輕患者則無濟於事。測試最初會試用美國藥廠吉利德（Gilead）生產治療新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），但是沒有具體的證據來證明它是可行的。

英國《金融時報》/《每日郵報》

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