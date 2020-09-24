安華稱獲國會多數支持　有望拜相

馬來西亞政局再出現戲劇性變化，年初失勢的「希望聯盟」人民公正黨黨魁、反對派領袖安華昨日突然宣佈得到大多數國會議員的支持，有力拉現任首相穆希丁下馬拜相，令馬來西亞一年內第二度變天，但結果要待他覲見最高元首之後才能確定。

穆希丁促國民撐政府救市

安華在記者會上表示，他已得到國會「強大」的大多數支持，優勢不只是四、五或六席，而是更多，並指很多國會議員在現政府領導下感到灰心，認為「我們需要強大穩定的政府營運和挽救國家」，直言穆希丁政府已倒台。

他原定昨日覲見最高元首商討首相人選，但因最高元首出現健康問題入院而延遲。有指前副首相阿茲莎，即安華的妻子，或再任此職。

安華未透露他聲稱的大多數有多少人，外界估計他至少得到前執政「希望聯盟」中人民公正黨、民主行動黨和國家誠信黨支持，有91席基本盤，其餘還可能有砂拉越政黨聯盟19人和巫統10人加盟，或可在國222席中佔120席，優勢遠比現穆希丁政府明顯。

消息傳出後，穆希丁似乎未有動搖，他昨日在電視講話中公佈最新刺激經濟政策，並要求國民拒絕某些政客阻止政府穩定和救市政策的盲目行動。

科學、工藝及革新部部長凱里亦發佈一張內閣會議的照片，稱「內閣會議剛結束，沒有東西倒下」。

美聯社/法新社