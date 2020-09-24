美國大選｜賀錦麗名字讀音惹爭議 專家質疑「誤讀」涉種族主義

（北美通訊）美國民主黨副總統候選人、非裔印度裔混血的賀錦麗（Kamala Harris），其名字發音近日成為媒體議論焦點。專家認為，美國有政客故意誤讀亞裔及少數族裔名字發音，涉及暗中散播種族主義。

美國總統特朗普上星期五在明尼蘇達州一場競選集會中，稱呼賀錦麗為「Ka-Ma-la」，並向在場民眾反問，應如何正確叫出「Kamala」，「是否應稱『Comma』 ( 即逗號的意思），而非『Ka-Ma』」。

美國霍士新聞著名主播卡爾森（Tucker Carlson），在節目中亦曾誤讀賀錦麗的名字，在被觀眾糾正後，他語帶嘲諷地指出，「自己誤讀賀錦麗名字，是對她的一種批評，難道這樣都不可以？」

賀錦麗英文名字的正確發音應該是「Comma-la」，這種特別發音，以她作為印度裔的背景有關。她早在2017年在接受訪問時已指出，自己的名字有多種不同讀法，而自己祖母的發音方式，與慣常發音有所不同。

美國國家廣播公司（NBC）報道，在美國的少數族裔人士，一般會選擇一個較易發音的英語名字，方便更好地融入當地社會，同時亦有助對方記住自己的名字，例如路易斯安那州前印度裔州長鮑比甘達爾（Bobby Jindal）原名叫「Piyush」，而非「Bobby」。

共和黨籍的南卡羅來納州前印度裔州長、前美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley），原名是「Nirmrata」，而非「Nikki」。她日前在共和黨代表大會上發言時指，美國不存在種族主義，馬上遭到民主黨人炮轟，批評她若果言論屬實，為甚麼要掘棄代表自己印度裔身份的原名。

曾在演講平台TED上發表關於少數族裔身份認同的專家、墨西哥移民後裔奧祖亞（Gerardo Ochoa）說，少數族裔人士堅守自己名字的正確發音，是為了保存移民身份的文化價值及經驗。 他指出，誤讀少數族裔人士的名字，當中涉及隱性種族主義，很多亞裔學生選擇更易讀的傳統英文名字，而非自己的真實名字，就是為了避免遭到歧視。

美國加州大學語言學教授蕾特（Jessica Rett）表示，人們普遍通過穿著服飾，展現自己的文化身份認同，而如何選擇運用語言，也是另一種展現自身文化特質的方式。

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