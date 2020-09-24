南韓情報部門︰韓男投奔北韓 途中遭朝軍遠距離射殺焚屍

南韓情報部門表示，南韓一名漁業指導員投奔北韓，但途中在遠距離遭北韓士兵開槍射殺，並隨即收走屍體放火燒掉，當局仍在調查事發經過，但相信並非北韓高層針對平民的蓄意挑釁。南韓軍方譴責北韓的行動，並要求平壤懲罰涉事的人員。

南韓方面表示，被殺射的男子47歲，是駐木浦市的西海漁業指導管理團公務員，本月21日在西部海域最北端延坪島附近執法時失蹤，相信是投奔北韓，卻在遠距離被北韓方面射殺，隨即向屍體倒油，點火焚屍。南韓官員認為，北韓邊防官兵可能是遵照邊境防疫方針，以免武漢肺炎疫情傳播到北韓，因而遠距離把該名男子射殺，然後急急收屍火化，也可能只是偶發事故。

南韓國防部和國家情報院等相關部門正在調查事件的詳細經過。

被射殺的漁業指導員在本月21日執勤時失蹤後，其他船員們在船內及附近海域搜尋，只在船上發現失蹤者的一對鞋子，於是向海警報告，有迹象顯示，該名公務員在失蹤第二天下午在北韓海域被發現。

韓聯社

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