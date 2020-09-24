巴士咁大小行星掠過地球 比月球還接近

美國太空總署（NASA）發現，一顆如一輛巴士般大的「2020 SW」小行星於香港時間今晚7時12分，在距離地球2萬公里掠過，比月球更接近。NASA專家指出，小行星對地球不會構成影響，只是可能會在大氣層破裂，如火球般墜落地面。

NASA資助專門搜索彗星和小行星計畫、位於阿利桑那州的卡特林那巡天系統（Catalina Sky Survey）於本月18日發現該顆闊4.6米至9.1米（15至30呎）的小行星，專家指根據「2020 SW」小行星目前的軌跡推算，並不會直奔地球，只會在距離地球2萬公里掠過，比月球與地球的38萬公里距離更近。

專家強調即使小行星改變軌跡直飛地球，也只會在大氣層碎裂，變成火球般墜落地面。NASA噴射推進實驗室（JPL）的近地天體研究中心（CNEOS）總監喬達斯（Paul Chodas）表示：「（太空）有大量（如2020 SW）這樣的小行星，每年當中一些小行星多次接近地球，實際上，這種大小的小行星平均每年或每兩年影響我們的大氣層一次。」

由於小行星近距離掠過地球，民眾只要用30厘米（12吋）口徑望遠鏡便可看到小行星，而2020 SW掠過地球後，將繼續圍繞太陽移動。

英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！