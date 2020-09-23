美國大選｜預期大選結果要交最高法院裁決 特朗普：所以補充大法官遺缺很重要

美國總統特朗普為在大選前提名聯邦最高法院大法官的決定辯護，表示他預期今年的大選結果最終要提交到最高法院裁決，因此法院有9名大法官是非常重要。

特朗普說：「我想最好在選舉前有所準備，因為我認為民主黨進行的詐騙，最後會交由聯邦最高法院裁決。」他一再指民主黨鼓吹的郵寄投票涉及詐騙，但卻從未提出實質證據。

立場屬自由派的聯邦最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）上周五離世後， 聯邦最高法院將欠缺一名大法官，參議院多數黨領袖麥康奈爾已集合特朗普提名新大法官的所需票數，預料他將在周六作出提名。

特朗普在白宮一個活動說，提名大法官的程序會很快，參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）甚至毋須就此舉行聽證會。隨着金斯伯格去世，美國最高法院目前由三名自由派大法官和五名保守派大法官組成，由誰取代金斯伯格的位置，將引發新一輪政治角力。如果特朗普提名另一位保守派法官，將鞏固保守派在美國最高大法院上的控制權。

特朗普曾表示若他未能贏得大選，可能不會接受選舉結果。他在2016年大選時也曾揚言選舉受操控，要把結果提交法院，但最終他雖輸了約300萬普選票，但贏了選舉人票，成功入主白宮。

美國全國公共廣播電台/路透社

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