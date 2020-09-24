全球暖化｜加州州長簽署行政命令 2035年起新車必須零排放

（北美通訊）加州州長紐森（Gavin Newsom）周三簽署行政命令，要求在2035年前，逐步淘汰所有汽油車，以減少氣體排放。新例要求在2035年，在加州出售的新車均必需為零排放車輛，但擁有汽油車或二手轉讓汽油車，則不會被視為違法。

紐森指，交通運輸佔加州一半以上氣體排放量，估計新例可以協助加州減少35％溫室氣體排放。他表示，全美沒有其他州分，比加州在處理氣候問題時所採取的措施更直接有力。除了2035年所有新車需要是零排放外，行政命令亦列出其他幾項減排細則，如開採燃油對社區的影響及衞生守則﹑指導立法機關在2024年不再頒發水力壓裂（hydraulic fracking）許可證﹑以及為全州鐵路和運輸網絡制訂新的發展方向。

此外，加州空氣資源委員會亦製定新規定，要求在2045年，加州所有中型和重型車輛必須盡可能達到零排放。

不過，紐森站在多輛昂貴的電動車前發佈消息，使人質疑普通市民能否負擔更換新車。紐森指，電動汽車價格將於未來數年下降，與汽油車價格看齊，購買電動車還可以節省其他成本，例如無須再入油，維修成本及駕駛成本亦較低。

由於加州山火不斷，紐森近日多次談論氣候變化和環境問題。他將與其他10個州長成立虛擬小組，討論美國退出《巴黎協定》後，各州將如何繼續達到《巴黎協定》的排放目標。此前，美國總統特朗普曾試圖禁止加州制定與全國標準不同的汽車排放標準，與州長的意向大相逕庭。

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