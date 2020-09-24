武漢肺炎｜峇里召募4400名KOL 免費玩樂推廣旅遊「新時代」

印尼峇里島將招募4,400名網紅在10月至11月免費旅遊，然後將體驗分享到社交網站宣傳疫情時期旅遊「新時代」，協助振興當地受武漢肺炎疫情打擊的旅遊業。

峇里島旅遊部推出的旅遊宣傳計劃名為「我們愛峇里」，旨在推廣疫情期間的旅遊新常態，遊客一邊玩一邊要遵守防疫措施，例如戴口罩、社交距離和勤洗手等等防疫指引。當局指疫情對峇里的經濟、社會和醫療造成嚴重打擊，旅遊業也深受其害，旅遊業已有約7.5萬人被裁員或暫時解僱。

政府希望透過這次活動，讓網紅造訪過的地方都能刺激經濟活動。峇里7月底對來自印尼其他地區的訪客重開，新一波病例爆發後，當局擱置原定9月11日對外國遊客重開的計劃。

截至周三，峇里錄得8,126宗確診、236宗死亡病例。印尼衞生部表示，全國病例數字周三增加4,465宗至257,388宗，創下單日新增病例數字新高，死亡病例維持在9,977宗。

路透社

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