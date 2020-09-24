下周二首場大選辯論　法官提名成焦點

美國總統大選首場辯論將於下周二舉行，大會前日宣佈議題包括武漢肺炎疫情、最高法院法官提名、經濟、「種族及暴力」和選舉公正等六個主題，總統特朗普和民主黨總統候選人拜登將首次同台較量。

90分鐘共六節

辯論主持人、霍士新聞主播華萊士指90分鐘的辯論會分成六節，每節15分鐘，辯題隨着「新聞發展」或會有變。他指事先挑選和公佈辯題是「為了鼓勵各界深入討題國家面對的重大議題」。

特朗普近日把競選焦點放於法官提名，稱快將公佈人選，填補日前去世的最高法院自由派大法官金斯伯格的空缺。相反，拜登就不太願意談及法官提名戰，稱會「轉移焦點」，更多談及的是疫情、醫保和經濟。

特朗普競選團隊私下承認此舉可為其政績轉移視線。民主黨內部就認為他們想招攬的工人階級選民不會視法官提名為重要議題。不過分析指，拜登的策略或失去極力阻止最高法院保守派坐大的黨內左翼支持；特朗普就或會失去關鍵州分較重視疫情和經濟議題的游離選民支持。

已故共和黨資深參議員麥凱恩遺孀辛迪前日表態支持拜登，推文指「我們是共和黨人，但首先是美國人」，稱只有拜登捍衞國家價值。分析指消息或有助拜登吸取亞利桑那州的票源，並爭取不滿特朗普的共和黨選民支持。

美聯社/路透社