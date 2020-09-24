領航鯨拒被救 澳為瀕死擱淺鯨魚安樂死

澳洲塔斯曼尼亞省近日發現470條擱淺鯨魚中有380條死亡，搜救隊周四開始為部份存活的鯨魚進行安樂死。

由約60名保育人士和專家義工籌組的團隊過去多日在西岸麥夸里港口被悲痛鳴叫的瀕死鯨魚包圍。領航鯨是高度群體動物，部份拒絕被救援，獲救後再次回到港口，再度擱淺。有附近居民坦言對如此情景感到痛心：「牠們明顯在受苦，但你沒甚麼可以做。」部份鯨魚或因體力透支無法再游出大海。有專家指體型較大的鯨魚或需時數周才會死去，故應考慮人道處理。當局已為至少四條進行安樂死，並正為數條鯨魚進行相關評估。

塔省公園和野生動物服務經理德卡說：「仍有數條鯨魚有望可返回大海。我們可能會繼續救援工作，集中於拯救最有希望成功的鯨魚身上。」團隊正嘗試引導20條鯨魚返回大海，至今有88條獲救。

外界關注如何處理已死鯨魚的屍體。德卡說：「我們希望海葬。至於確實地點仍在尋求專家意見。」他指如把屍體原地棄置，屍體會「發脹和浮起」，或會造成污染甚至吸引如鯊魚等掠食者，「如此大量的動物分解會影響港口部份區域的含氧量，影響海洋生態」。

法新社/美聯社/路透社

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