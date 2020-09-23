FinCen檔案｜杜拜黃金交易商採購黑金洗黑錢 黃金原材料或流入蘋果iPhones生產線

美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）外洩檔案指出，一間杜拜黃金交易商向犯罪集團採購黃金，清洗賣毒品得來的黑錢，隨後將黃金售給精煉廠，有可能令這些「黑黃金」流入蘋果、通用汽車等公司的材料供應商，而美國財政部早在2014年已收到情報卻沒有採取行動阻止。

FinCEN檔案顯示，執法部門早在2014年已通知美國財政部，指杜拜黃金交易商卡盧堤（Kaloti）是「頭號洗黑錢公司」，促請當局作出警告，但財政部最終沒有公開發出警告。美國證券交易委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）收到相關的數據證明，卡盧堤亦繼續向蘋果公司、通用汽車（General Motors） 和亞馬遜（Amazon）的生產線出售黃金。

調查人員指，犯罪分子會用賣毒品或其他非法途徑賺到的黑錢，去收購大量舊金，例如買二手金飾，然後轉售給卡盧堤，卡盧堤會以現金或電匯過數。包括德意志銀行和巴克萊銀行等提供貸款的銀行，共向美國財政部金融犯罪執法網絡遞交34份報告，指控卡盧堤涉及可疑交易，當中包括2007至2015年的數千宗交易紀錄，規模達93億美元（725.4億港元）。卡盧堤透過代表「強烈否認」指控，強調對於任何犯罪行為並不知情。

今年的國際人權監察組織「全球見證」（Global Witness）報告也指出，2018至2019年間，全球最大煉金廠之一、瑞士的「Valcambi」曾直接向卡盧堤及其他相關的單位分別購入20噸及60噸黃金。「Valcambi」強調只會向「可以充分確保黃金來源」的供應商採購黃金。

蘋果公司則回應指︰「如果煉金廠不願意或無法達到我們的要求，我們會將他們從供應鏈上移除，沒有任何證據證明顯卡盧堤的黃金流入蘋果的產品。」通用汽車也表示沒有直接向卡盧堤買黃金，亞馬遜皆表示期望供應商證明黃金的來源。

英國《泰晤士報》

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