諾貝爾獎｜獎金逆市加碼 得獎者將獲$858萬

諾貝爾基金會周四公佈，今年的獎金會加碼100萬瑞典克朗（85.8萬港元），得獎者可以得到1,000萬瑞典克朗（858萬港元）的獎金。

創立獎項的瑞典科學家諾貝爾（Alfred Nobel）捐出 3,100萬瑞典克朗（2660萬港元）成立諾貝爾獎，並自1901年開始頒獎，換算現時的幣值大約為18億瑞典克朗（15億港元）。

過往諾貝爾獎金也有起有跌，一開始派發的獎金是15萬瑞典克朗（13萬港元），到1981年獎金已達100萬瑞典克朗（85.8萬港元），在1980及1990年代獎金增幅最大，2000年的獎金金額已達900萬瑞典克朗（772萬港元），之後一年增加到1,000萬瑞典克朗。

不過基金會也曾經將獎金下調，受2008至2009年金融海嘯衝擊，2012年的獎金「縮水」至只有800萬瑞典克朗（687萬港元），到2017年才回升至900萬瑞典克朗（772萬港元）。

諾貝爾基金會（Nobel Foundation）執行董事海克斯登（Lars Heikensten）表示︰「我們有此決定，因為我們的成本和資金的關相對穩定，對比起之前完全不同的情況。」又指基金會未來會繼續「不時」增加獎金。海克斯登將會在今年年尾卸任執行董事一職，由挪威外交部長赫爾格森（Vidar Helgesen）接任。

諾貝爾醫學、物理、化學、文學及和平獎將於10月5日開始陸續揭曉，過往會在獎項創始人諾貝爾去世的日子12月10日為獲獎者頒獎，今年受疫情影響，斯德哥爾摩市政廳的傳統宴會被取消，金牌和證書頒發儀式也改為網上舉行。

路透社／中通社

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