美國大選｜特朗普暗示不認輸 不肯承諾選舉後和平交接

美國總統特朗普周三再度暗示，一旦他在11月3日的總統大選中落敗，他不願承諾和平交接白宮權力。他在7月和2016年大選前也分別說過，若他未獲勝就不樂意承認選舉結果。

特朗普在新聞發佈會上，回應他會否承諾和平交接權力的問題時說：「我們走着瞧。你知道，我一直強烈抗議選票的事，選票簡直是一場災難。」他多月來一直毫無根據地宣稱11月大選採用郵遞投票會造成大規模舞弊，在Twitter和公開場合多次批評郵遞投票。

在武漢肺炎疫情期間，多數州分鼓勵選民採用郵遞投票來確保安全，本身也用郵遞投票的特朗普試圖將自動寄送選票給所有登記選民的州分，與佛州等只寄送選票給要求用郵遞投票的選民的州分劃出區別。然而，五個寄送郵遞選票給所有選民的州分，並未見明顯舞弊情況。

特朗普周三顯然在暗示，如果那些州取消自動寄送選票的做法，那就不會存在舞弊或和平交接權力的憂慮。特朗普說：「你們將會有非常和平的……坦白說不會有交接，而是會延續。選票已經失控，你們都知道……而民主黨人比任何人都清楚這件事。」

特朗普早前說過，如果大選被人暗箱操作，對手拜登才有可能勝出，暗示如果這種情況發生，大選的結果可能被上訴到最高法院。在7月《霍士星期日》的訪問中，特朗普也同樣拒絕承諾接受他可能落敗的選舉結果，「我要看看。不，我不會只說好的，我不會說不，我上次也沒有這樣做」。他在2016年10月總統參選人辯論上，被問到若民主黨籍的希拉莉勝出，他會否遵從選民的意願時，也拒絕許下承諾，僅說他會「讓你們保持懸念」。

拜登陣營周三對特朗普這番姿態回應，「美國人將決定這場選舉。美國政府完全有能力押送擅闖者離開白宮」。經常批評特朗普的共和黨籍參議員羅姆尼（Mitt Romney）周三也抨擊特朗普所言：「民主的基礎是和平移交權力，缺少了它就會出現白羅斯（Belarus）的情況。任何總統若不尊重此憲法保證，乃不可想像和難以接受。」

全民郵遞投票並不太可能如特朗普所說導致計錯票數，五個已在使用郵遞投票的州分有足夠時間增強系統，而華盛頓也是新採用郵遞投票的州分。

美聯社/美國有線新聞網絡

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