全球暖化｜冰島冰川融化 令76年前墜毀美軍轟炸機重見天日

全球氣候暖化，令不少冰川融化，想不到卻令美國二戰時期一架墜落的B-17空中堡壘轟炸機（B-17 flying fortress）殘骸可以重見天日。轟炸機在76年前於冰島南部的埃亞菲亞德拉冰川（Eyjafjallajokull glacier）墜機，機身被冰川埋沒，直至最近冰川因氣候暖化融解，戰機殘骸重現人間。

1944年9月16日，美軍一架B-17空中堡壘轟炸機飛往英國途中墜落埃亞菲亞德拉冰川，機上10名機員全部生還，而機身殘骸便一直被冰層埋沒，直至最近冰川融解才重現。伊薩菲厄澤（Isafjorour）前鎮長貢納森（Guomundur Gunnarsson）認為飛機殘骸可招徠旅客，故毋須清理。他說︰「自從我聽到殘骸，我便一直無法平靜。我發現這個故事令人注目，當我告訴我的朋友，他們也變得激動。」貢納森上周便與朋友徒步前往殘骸地點，視察附近環境及拍照，再在社交網絡分享。

美國空軍直至1996年才公佈當年空難詳情，當時轟炸機前往英國，遇上惡劣天氣墜落埃亞菲亞德拉冰川。幸好飛機墜落一片柔軟的雪地，讓機身可以一直滑行至一個雪堆才停下來。飛機其中一邊機翼脫飛，引擎亦起火。部份機組人員被拋出機外的雪地，其他人則在飛機著火前成功逃脫，全部人安然無恙。

機員不知道他們的位置，無法向軍方求救。他們在冰川逗留兩天後決定離開，最後抵達一個山谷，獲當地農民幫助。美國當局其後兩度派員到冰川，第一次找到飛機殘骸，並取回一些物品，但第二次人員無法到達現場。隨着時間流逝，冰川最終埋沒了飛機。

冰島埃亞菲亞德拉冰川下的火山2010年噴發，釋放出大量火山灰，火山灰吹至3.3萬呎高空，連月來令歐洲航空交通癱瘓，最少18個國家的機場要全面或局部關閉，當時造成超過10萬架航班取消，影響遠超外界原本預期。

英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！