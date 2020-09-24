抗暴之戰｜建議將抽綠卡配額撥歸港人 美議員提《香港難民保護法案》

（北美通訊）美國共和黨籍參議員科頓（Tom Cotton）因去年提出《香港人權與民主法案》，而被中國指「在涉港問題上表現惡劣」，被中國政府列入制裁名單，但「咁樣並唔會令到佢驚㗎」。科頓於周一再提出一條旨在庇護港人的新法案《香港難民保護法案》（Hong Kong Refugee Protection Act），建議將香港定為優先難民區，在未來五年，每年提供多達5萬個額外簽證，配額來源則由來自綠卡抽籤計劃。

科頓表示，隨著北京對香港的專制管治越加收緊，香港居民已經不再安全，而美國的難民接收計劃主旨正是為這些因為宗教信仰、政治理念或種族而受到自己國家政府逼害的人提供庇護。「我的法案將優先考慮香港居民參與我們的難民計劃，並幫助他們確保享有免受中國共產黨壓迫的自由。」

法案建議，在未來五年中，每年為香港人提供最多2.5萬個簽證。而去年美國的接收全球難民配額只是1.8萬個。此外，在這五年期間，尚會額外提供3萬個以計分制發放的移民配額，以吸引符合特別資格的香港人到美國，當中包括傳媒、前線醫護人員以及其他人才。

兩種額外簽證合計每年不多於5萬個，而些配額建議由綠卡抽籤計劃的「多元化簽證」中撥出。

不過，兩種額外簽證的申請者均須是香港特別行政區居民，而未擁有其他國籍，包括BNO。科頓的計劃是由美國、英國和澳洲三國合作，共同分擔庇護逃離北京獨裁統治的香港人。

國會尚有三條庇護港人法案

除了科頓最新提出的《香港難民保護法案》，美國國會目前還有另外三條同樣為香港居民提供保護的相關議案，分別是共和黨籍的薩斯（Ben Sasse）在今年5月底提出的《香港共產主義受害人支援法案》（Hong Kong Victims of Communism Support Act）、由共和黨籍的魯比奧（Marco Rubio）等多名跨黨派議員6月底分別在參、眾兩院提出的《香港安全港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act），以及由兩院的民主黨人提出的《香港人的自由與選擇法案》（Hong Kong People’s Freedom and Choice Act）。

魯比奧接受美國之音查詢時表示，現時參議院的議程爆滿，他難以掌握《香港安全港法案》的進展。與魯比奧共同提案的民主黨籍參議員梅南德茲（Bob Menendez）就表示，希望法案至少獲得外交事務委員會審議並通過。

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