中美貿易戰｜指政策任意兼反覆無常 Tesla控告華府向中國進口汽車零件徵收關稅

美國電動車製造商Tesla入稟控告特朗普政府及美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)，指華府對某些從中國進口的汽車零件徵收關稅「不合法」。

Tesla周一向紐約國際貿易法庭提出的入稟狀稱，美國貿易代表向包括Tesla汽車零件等一系列中國輸入產品徵收25%關稅是「任意、反覆無常和濫用酌情權」，沒有提供有意義機會讓受影響機構發表意見、在作出決定時沒有考慮相關因素、以及沒有在事實與決定間作出理性連繫。Tesla要求法庭宣佈關稅令無效及退回已繳交的稅款連利息。

美國向中國進口產品徵收巨額關稅，冀望藉此令美國製造商不再倚賴中國技術及減少對華的貿易逆差。Tesla的訴訟針對2018年生效的第3關稅清單和2019年生效的第4關稅清單，分別向2000億美元和1200億美元的中國進口商品徵收25%和7.5%關稅。兩份清單涵蓋數以百計中國商品，由原材料以致電子零件。Tesla的入稟狀沒有提到該公司支付哪些產品關稅及稅款多少。

美國企業可以申請豁免關稅。Tesla在2019年有3項申請獲批，但同年申請豁免Model 3房車的電腦和屏幕關稅則被拒，美國政府指有關零件使用的技術對中國國家安全計劃發展具戰略重要性。

法新社/CNBC

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