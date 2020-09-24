皇室出巡｜凱蒂趁疫情緩和重投慈善工作 「街坊裝」貼地又優雅

英國劍橋公爵夫人凱蒂在武漢肺炎疫情稍稍穩定後，開始重新投入慈善活動，她到倫敦一個公園與疫情下曾向慈善團體求助的其他母親傾談。英媒報道她以一身貼地的「街坊裝」示人，簡單得來又大方得體。

凱蒂周二中午到巴特錫公園（Battersea Park）與多位家長見面，亦有與協助開解他人的義工媽媽聊天。報道指她一身打扮簡單又「貼地」——包括99鎊（約975港元）的美國品牌Ralph Lauren女裝白色上衣、29.5鎊（約290港元）的英國馬莎百貨（Marks & Spencer）粉紅色九分褲、以及意大利品牌Superga的50鎊（約493港元）白色帆布運動鞋。

報道指凱蒂全身服飾簡便得來仍保持優雅，而且她在半年前亦曾穿過同一條九分褲示人。

凱蒂日前曾與8個慈善團體舉行視像對話，討論如何可在疫情下向有情緒問題的家長提供協助，並讚揚各組織的努力。由多個社區組織聯手展開的民意調查指，有三分二母親認為在疫情下難以得到心理健康支援，也難開口與家人傾訴；亦有近40%孕婦擔心疫情下無法得到可靠的懷孕健康資訊及建議。

英國《每日郵報》

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