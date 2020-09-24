武漢肺炎｜生活恢復正常不必社交距離 新西蘭疫情緩和放寬口罩令

新西蘭的武漢肺炎新增病例持續減少，多數地區不再強制民眾搭公共交通工具時佩戴口罩。周三午夜起，除了在近期疫情熱點奧克蘭和搭飛機，民眾都不必佩戴口罩，新西蘭其餘地區並在周一撤除所有防疫限制，不必再守社交距離。

新西蘭迅速應對疫情廣受讚譽，日常生活在6月大致恢復正常，但病毒8月重現最大城市奧克蘭，導致該市暫時恢復封城，其他地區也重新實施各種限制。目前新西蘭錄得1,468宗確診、25宗死亡病例，奧克蘭以外的新西蘭地區連續七天沒有社區傳播病例後，周一將警戒級別降至第一級，即四級制中的最低級別。

新西蘭多數地區解禁後，民眾生活幾乎可恢復正常，聚會人數再無限制，大家可自由參加婚禮或觀看體育賽事，所有人都可不受限制出門上班，公共交通工具上也不再強制佩戴口罩。政府表示當無證據顯示有社區傳播，就不必強制普羅大眾佩戴臉部遮蓋物，但仍鼓勵大家戴口罩搭車。

現時警戒級別位於第二級的奧克蘭，仍強制民眾戴口罩搭車，所有搭機往來或途徑奧克蘭的乘客，以及所有選搭新西蘭航空的乘客，也需佩戴口罩。當局周三錄得三宗與奧克蘭群組無關的社區感染病例，與最近一班從基督城飛往奧克蘭的包機有關。

不過有一些流行病專家對解除口罩令感到擔憂。奧塔戈大學（University of Otago）公共衞生教授貝克（Michael Baker）表示，我們一直主張在特定情況下，例如在公共交通工具和社區照護設施中保持使用口罩，直至持續四周沒有社區傳播，可肯定病毒已被再次消滅為止。不過有份為政府提出武肺控疫建議的貝克也承認，要求民眾戴口罩越來越難，「當人們認為病毒不再存在時，越來越難讓他們繼續戴口罩。我們沒有根深蒂固的口罩文化，我也認為民眾任何時候都不習慣（戴口罩）」。就連一直擁護社交距離和口罩政策的總理阿德恩（Jacinda Ardern），上周也不戴口罩跟支持者自拍合照，她為此在周一道歉。

英國廣播公司

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