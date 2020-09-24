武漢肺炎｜疫情刺激加國大麻銷情 7月份消費按年急增一倍

（北美通訊）加拿大統計局公佈，今年夏天，加國民眾購買大麻的開支，較去年同期大幅上升。單計7月份，居民購買娛樂用大麻總支出便高達2.3億元（加元、下同），較去年同期的一億元高出超過一倍。在2月份至7月份、整個武漢肺炎疫情爆發期間，大麻相關消費，也較去年增加7,900萬元。

數據顯示，今年3個月加國宣佈「封城」後，3月大麻支出達1.8億元，較2月份的1.5億元增加約20%。4月大麻消費稍見下跌，但之後5月至7月相關消費逐月上升，至7月份時單月消費額高達2.3億元。

安大略省、亞伯達省和魁北克省是最多民眾購買大麻的地區，其中，亞伯達省人口有430萬，全省有500多間合法銷售大麻的商店，而安大略省和魁北克則分別有170間和45間。

雖然疫情期間大麻銷情理想，但事實上，加國大麻市場，仍然較合法化前的預測為弱。加拿大在2018年底通過大麻合法化，市場調查公司CIBC Capital Markets最初預測，合法後加國大麻銷售額，今年應該達到34億元，但由於疫情肆虐，預測已下調至25億元，而今年直至7月，全加大麻銷售額只有12億元。統計局指出，大約有40％消費者，仍透過非法途徑購買大麻。

市場研究公司Hill+Knowlton Strategies的加拿大大麻部門負責人奧馬汗（Omar Khan）指，「武漢肺炎刺激了大麻銷量增長，因為我們待在家的時間越來越多，娛樂選擇越來越少」。他補充，安大略省大麻商店持續增加，加上有新的持牌生產商，售賣廉價大麻種子，對大麻銷路也有幫助。

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