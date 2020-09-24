警察濫暴｜美警員誤殺無辜非裔女 僅被輕罪起訴引發騷亂

（北美通訊）美國再出現具爭議種族衝突案件。肯塔基州路易維爾市（Louisville）警隊，今年3月一次緝毒行動中，誤闖民宅，更開槍打死非裔婦女泰勒（Breonna Taylor）。案件周三開審，大陪審團決定，涉案的三名警員只有一人因開槍打死泰勒，以三項一級肆意危害罪（wanton endangerment in the first degree）輕罪起訴，另外兩名警員則未被起訴，決定引發當地騷亂。

今年3月13日，路易維爾市緝毒組警員根據錯誤線報，誤闖泰勒的寓所緝毒，將睡夢中的泰勒與男友獲加（Kenneth Walker）驚醒。獲加以為有不法之徒擅闖入屋，向對方開了一槍，警員還火，泰勒身中至少五槍死亡，警方卻未尋獲任何毒品。

該案今日開審，大陪審團決定只以輕罪、三項一級肆意危害罪起訴前警員漢克森（Brett Hankison）。法庭表示，漢克森盲目在門外及窗外亂槍掃射，子彈更射進泰勒鄰居屋內，威脅孕婦和小孩安全，因此以三項一級肆意危害罪起訴他。

儘管聯邦調查局的彈道分析表明，另外一名探員科斯格羅夫（Myles Cosgrove）的子彈殺死泰勒。但大陪審團指，泰勒的男友首先向警員開槍，故兩人只是「合理使用武力」，所以決定不起訴他們。

泰勒代表律師克倫普（Ben Crump）不接受大陪審團決定，他形容這是「令人髮指（outrageous and offensive）」，並認為如果漢克森盲目亂槍掃射是危害鄰居安全，他的行為亦危害泰勒安全，應該被控「肆意謀殺」。漢克森被控的一級肆意危害罪，是四級重罪中最低級，最高刑期為五年。

非裔居民再次遭警方無辜殺害，激起民憤。當地早上已有部份人士集會示威，以「call her name」為口號，留意法庭裁決。當地政府早已預計判決引發騷亂，周一宣佈進入緊急狀態，同時關閉市中心部分地區。法庭消息傳出後，當地大批示威者走上街頭抗議，並且與警方對峙，多人被補。

對於在案發6個月後，才有警員被起訴。肯塔基州總檢察長丹金馬倫（Daniel Cameron）解釋，這是反映當局對事件認真調查，並提出合適的起訴；他認為，泰勒被殺是一宗悲劇，作為非裔的他也感到非常悲痛。

泰勒家人上周獲得市政府賠償1,200萬元（美元、下同），市政府並同意改革當地警隊，以防類似悲劇重演。

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