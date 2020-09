警察濫暴｜美警員誤殺無辜非裔女 僅被輕罪起訴引發騷亂

(北美通訊)美國再出現具爭議種族衝突案件。肯塔基州路易維爾市(Louisville)警隊,今年3月一次緝毒行動中,誤闖民宅,更開槍打死非裔婦女泰勒(Breonna Taylor)。案件周三開審,大陪審團決定,涉案的三名警員只有一人因開槍打死泰勒,以三項一級肆意危害罪(wanton endangerment in the first degree)輕罪起訴,另外兩名警員則未被起訴,決定引發當地騷亂。

今年3月13日,路易維爾市緝毒組警員根據錯誤線報,誤闖泰勒的寓所緝毒,將睡夢中的泰勒與男友獲加(Kenneth Walker)驚醒。獲加以為有不法之徒擅闖入屋,向對方開了一槍,警員還火,泰勒身中至少五槍死亡,警方卻未尋獲任何毒品。

該案今日開審,大陪審團決定只以輕罪、三項一級肆意危害罪起訴前警員漢克森(Brett Hankison)。法庭表示,漢克森盲目在門外及窗外亂槍掃射,子彈更射進泰勒鄰居屋內,威脅孕婦和小孩安全,因此以三項一級肆意危害罪起訴他。

儘管聯邦調查局的彈道分析表明,另外一名探員科斯格羅夫(Myles Cosgrove)的子彈殺死泰勒。但大陪審團指,泰勒的男友首先向警員開槍,故兩人只是「合理使用武力」,所以決定不起訴他們。

泰勒代表律師克倫普(Ben Crump)不接受大陪審團決定,他形容這是「令人髮指(outrageous and offensive)」,並認為如果漢克森盲目亂槍掃射是危害鄰居安全,他的行為亦危害泰勒安全,應該被控「肆意謀殺」。漢克森被控的一級肆意危害罪,是四級重罪中最低級,最高刑期為五年。

非裔居民再次遭警方無辜殺害,激起民憤。當地早上已有部份人士集會示威,以「call her name」為口號,留意法庭裁決。當地政府早已預計判決引發騷亂,周一宣佈進入緊急狀態,同時關閉市中心部分地區。法庭消息傳出後,當地大批示威者走上街頭抗議,並且與警方對峙,多人被補。

對於在案發6個月後,才有警員被起訴。肯塔基州總檢察長丹金馬倫(Daniel Cameron)解釋,這是反映當局對事件認真調查,並提出合適的起訴;他認為,泰勒被殺是一宗悲劇,作為非裔的他也感到非常悲痛。

泰勒家人上周獲得市政府賠償1,200萬元(美元、下同),市政府並同意改革當地警隊,以防類似悲劇重演。

