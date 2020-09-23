TikTok危機｜TikTok入稟阻華府禁下載令 指屬政治考慮而非國安問題

短片分享平台抖音海外版TikTok周三入稟法院，要求阻止特朗普政府的行政命令，令美國公眾本周日起不能再在蘋果和Google的程式下載平台下載TikTok。

TikTok指出，有關限制「並非源於真實的國家安全考慮，而是關乎即將來臨大選的政治考量」。該公司說，若行政命令獲得執行，「在大選舉行前6星期，數以億計未下載TikTok的美國人便被拒於這個龐大而多元化的網上社群外」。

美國總統特朗普8月初簽署行政命令，禁止美國個人及企業與TikTok及微信海外版WeChat交易，美國商務部繼而公佈由本月20日起，禁止國民下載WeChat及TikTok。由於出售TikTok美國業務洽談有進展，商務部准許禁令延後一周，即本周日才生效。

TikTok的中國母公司「字節跳動」(ByteDance)周一說，當與美國數據庫軟件公司甲骨文(Oracle) 和美國零售業巨頭沃爾瑪(Walmart)組成新公司TikTok Global後，它將擁有8成股權，而TikTok Global 將成為其附屬公司。但甲骨文同日說，「字節跳動」在TikTok的股權將分配給其投資者，「字節跳動」在TikTok Global 中沒有權益。

路透社

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