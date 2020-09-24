武漢肺炎在美國奪命數目達到觸目驚心的20萬大關，是全球第一國，死亡人數相當於發生66次「911」恐怖襲擊。對於這個舉世最富裕、有一流科學家與頂尖研究設備、兼且醫療物資充裕的第一大國，在這場疫潮中竟然如此「領先全球」，公衞專家直言「無法理解」。

美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）公佈，截至前日，全美死於武肺人數正式突破20萬，這數字仍持續攀升。華盛頓大學的預測模型推算到今年年底全美死亡人數會達到40萬。若計入疫潮初期死因被錯解、以及醫療系統超載下失救的長期病患，疫情下真正犧牲人數還要更高。

死亡數等同66次「911」

對於這個八個月前無法想像的「20萬死亡」數字，國家過敏及傳染病研究所主任福西直言是「當頭棒喝」。JHU公共衞生專家努佐說：「美國疫情來到這地步，是完全無法理解。」

如今距離總統選舉餘下不足六周，爭取連任的總統特朗普，在20萬人病歿這個消息公佈後，未主動推文評論，到遇上記者追問後，始回應一句「我覺得很遺憾」，並主張自己抗疫出色，「假如我們（抗疫方面）沒有做對了，本來會有250萬人死亡」，並指美國現在「安好」、「股市上揚」。他亦再次批評中國政府播毒，「他們不該讓病毒傳到世界各地去，真差勁」。

民主黨總統候選人拜登則在Twitter貼圖，黑底白色「200,000」醒目大字下是各州死亡人數，附文說：「本來不用落得如此田地。」他形容這死亡數字「驚人……叫人摸不着頭腦」，呼籲美國人「毋忘這慘痛代價」。

美國1月下旬出現首宗確診，一名35歲華盛頓州居民到中國武漢探親回美後證實染疫。當時美國即將在「全球衞生安全指數」排名首位，被認定是應對疫情準備最充足的國家。然而，特朗普一再淡化疫情，遲遲未有封關、有效檢測和戴口罩等抗疫措施，令這個衞安強國輕易被病毒攻陷，過去五個月累計確診與死亡個案一直高居各國之首。美國人口佔全球人口不足5%，但因武肺病歿的人數卻佔全球死亡總數逾20%，死亡人數拋離第二位巴西的13.8萬和第三位印度的9萬。

歐洲確診逾500萬 俄佔最多

美國重災區之一侯斯頓的貝勒醫學院專家達克指出：「全球各國領袖接受了相同考驗，有人過關有人不及格。美國是大敗了。」歐洲的疫情亦嚴峻，昨日已累計超過500萬人確診，當中俄羅斯佔逾112萬。

相比起這些發達國家，非洲地區應對武肺疫潮中表現出色，全非洲140萬確診數字，較原本估計輕微得多，13億人口有3.4萬死亡更是不幸中的大幸。公衞專家相信這跟非洲人口年輕有關；美國武肺死者逾7成是65歲以上長者。

美聯社/路透社