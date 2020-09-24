加國施政報告｜繼續派糖 杜魯多圖振經濟以挽民心避倒台

（北美通訊）加拿大杜魯多政府指出，武漢肺炎疫情對經濟的衝擊甚於2008年的金融海嘯。聯邦政府未來除了繼續對抗疫情，亦會著手刺激經濟，包括直接投資基建等，創造100萬個就業職位；並延長對加拿大人的薪酬補助和緊急免息貸款至明年夏季等。由於執政自由黨在國會的議席未過半，若施政報告未獲反對黨接納並於國會通過，杜魯多政府便須解散國會進行聯邦大選。

加拿大聯邦國會復會，受到疫情影響，以往承傳英國的隆重復會儀式，今年要大為簡化，到場人數也受到嚴格限制，部份議員要透過視像會議參與。總督佩耶特（Julie Payette）代表自由黨少數政府在國會參議院大廳宣讀君王諭旨（Throne speech）即新一份施政報告。

聯邦政府在施政報告中承諾，振興經濟並繼續資助受疫情影響的企業和國民。聯邦政府將透過投資基建、發展綠色經濟、提供培訓、幫助企業擴大招聘等不同方式，創造100萬個就業職位；並延長CEWS薪酬補助計劃和緊急免息貸款至明年夏季；當局也會加快落實全民藥物護理計劃，以及設立全國兒童早期教育及托兒系統，以釋放婦女勞動力。

對於在疫情中暴露的護老院問題，施政報告中承諾會修改刑法，加強保護老年人，並將同省級政府合作，建立護老院系統的全國統一標準。報告指出，雖然疫情嚴重衝擊經濟，而且影響會持續一段長時間，但現階段不是削減政府開支的時候。

施政報告中亦提到要繼續營救被中國政府關押的兩個Michaels，外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）。

國會不通過便須提前大選

國會眾議院稍後會對施政報告進行表決，若未能通過便須進行大選。兩大反對黨已表明不支持這份施政報告。因確診感染武漢肺炎而在家隔離的保守黨黨魁奧圖爾（ Erin O’Toole ），在家門外表示，杜魯多令國家分裂，未能團結國民；而在外交上未有對中國採取強硬態度，捍衛加國核心價值。他重申，若由保守黨執政，會在堅守核心價值的情況下，同中國維持貿易關係。

而曾經確診感染武漢肺炎的魁北克集團（Bloc québécois）黨魁布朗謝（Yves-Francois Blanchet ）就批評杜魯多政府再次「踩過界」，嘗試在聯邦層面統一由省級司法管轄區負責的醫療保健系統，並表示，除非上述問題得到改善，否則魁北克集團不會投贊成票。

至於第三大反對黨，新民主黨黨魁駔勉誠（ Jagmeet Singh ) 態度略為溫和。他表示，需要同黨內核心小組成員慎重討論後，才會作出最終決定。但他提及，不滿意杜魯多政府通過失業救濟金系統替代加拿大緊急救助金計劃，警告大量工人將會因此而受到影響。

有評論認為，鑒於駔勉誠早前曾表示不希望在今年內進行聯邦大選，以及新一份施政報告亦有提到新民主黨關注的托兒服務及工人病假等問題，所以新民主黨可能會投下贊成票，令執政自由黨避過倒台危機。

另外，總理杜魯多就疫情罕有地發表全國電視講話。他警告，加拿大正處於第二波武漢肺炎疫情之中，而這波疫情可能比第一波造成更廣泛的衝擊。他呼籲國民做好防疫工作，期望疫情在冬季好轉，大家可以聚會慶祝聖誕節。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！