黎智英開Live｜港警向傳媒「發牌」做法愚蠢 破壞香港新聞及言論自由

壹傳媒創辦人黎智英周四早上繼續在twitter開直播，回應最近警察如建立「發牌」系統般修改傳媒定義，黎智英認為此舉再一次證明香港已成為「警察國度」（police state），破壞香港的新聞自由、言論自由，他又批評做法「愚蠢」，「既破壞香港又不會有任何得着」，因為在互聯網時代，無論如何限制學生、網媒記者採訪，也無法限制巿民自發報道和用手機拍片，「大家有手機，當身邊有事發生時，便會自動成為記者，這是他們不能改變的事」。

是次直播由《南華早報》前總編輯Mark Clifford 任嘉賓主持，邀請到美國費城外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）亞洲項目研究員善學（Thomas J. Shattuck）任嘉賓，黎智英與兩位談論美國、台灣以及中國的關係，指出台灣國際地位提升勢不可擋，隨着美國總統大選越來越近，預計美國或會進一步對台示好。黎智英認為，不排除美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會親自訪台，為總統特朗普作宣傳，對於特朗普會否連任，黎智英抱樂觀態度，但他表示無論大選結果如何，台灣的國際地位未來會繼續上升。善學回應指，可能會有比蓬佩奧低級的官員再到台灣，指除了訪台以外，美國未來的策略將會是推動與台灣的貿易協議。

相信科技是各國博奕的關鍵，Mark Clifford 問到兩位認為特朗普針對中國晶片的制裁是否推行得太遲，黎智英認為制裁並不算遲，而且正發揮其影響，他提到科技並非一個獨立的發展範疇，因為當中很重要的是創新的能力，需要很多面向配合，同時研究資料亦很重要，如美國針對一個項目制裁，限制研究資料流通，其他科技項目的研究亦會被迫暫停。善學又指出，現時中國的科技巨擎聘請很多台灣人，「中國是一個封閉的國家，所聘請的是來自自由社會的人才」，Mark Clifford 亦同意，即使中國有知名大學清華、北大，但仍依賴來自台灣積體電路製造公司（TSMC）的人才，黎智英指可見現在是一個時機，台灣將可能變成亞洲科技中心。

有見於警隊近日突然修改《警察通例》中「傳媒代表」的定義，取消承認記協及香港攝影記者協會發出的記者證，引起社會嘩然，直播後段，主持問到黎智英對此事的看法，以及對《蘋果日報》以至整體香港傳媒的影響。黎智英指這是一項標示，反映香港已成為「警察國度」（police state），「警察凌駕於法律」，他認為這並非警察份內事務，「在現今的互聯網社會，你如何決定哪些是傳媒機構哪些不是？」即使警方強行阻止學生記者、網媒記者，也不能阻止有手機的所有巿民，「大家有手機，當身邊有事發生時，便會自動成為記者，這是他們不能改變的事」，「我覺得他們破壞香港的名譽，享有言論自由的名譽，但他們不能阻止人們去報道、拍片，再傳給傳媒」，他批評這是「愚蠢的做法，既破壞香港又不會有任何得着」，但認為現時的報道不會受到影響，只是「香港的言論自由已不再」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！