美國大選｜哈里梅根罕有介入政治 呼籲投票「一生最重要選舉」

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）離開皇室後移居美國洛杉磯，周二在美國廣播公司（ABC）的特備節目中，首次在電視台公開露面，呼籲選民要在11月美國總統大選日投票。

梅根在節目中表示，距離大選還有6星期時間，而今天是選民登記日，「每四年我們都會被告知，這是一生中最重要的選舉，而我認為，今次真的是最重要選舉，投票可以令到我們所相信的價值轉為行動，反映我們的聲音」。

哈里王子則補充說﹐臨近11月大選，「我們要拒絕仇恨言論﹑錯誤訊息以及網上的負面情緒」，而人們在網上花時間接觸到﹑看到的事物，會對真實生活產生影響。他透露，自己作為皇室成員不能參政，因此，過去在英國從來沒有機會投票。

出生於加州的梅根，2018年與哈里結婚後移居英國倫敦，今年1月，二人辭去皇室職務，與兒子搬回洛杉磯定居。由於梅根是美國公民，有望成為歷史上、首位公開行使其投票權的皇室成員。

傳統上，英國皇室採取嚴格的無黨派政策，以保持中立。哈里和梅根呼籲投票的影片，在英國已引起爭議，白金漢宮拒絕對影片發表評論。一名皇室消息人士向媒體透露，由於哈里已不是皇室成員，他的任何評論都是以個人身份發表。

上月，梅根接受美國女性雜誌《瑪利嘉兒》訪問指，她計劃在11月投票，「我知道能發聲的感覺，也知道無辦法發聲是甚麼感覺。」梅根指，很多人都在前線爭取自己的聲音能被聽見，大選可以讓大家行使投票權，為自己發聲。她沒有透露投票意向，但在2016年嫁入皇室前，她曾公開表明反對特朗普成為總統。

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